Relanzarán 'Código Violeta' para prevenir feminicidios en la CDMX

En los últimos tres años en la Ciudad de México se han registrado 121 feminicidios, por lo que la Procuraduría General de Justicia capitalina va a relanzar de manera urgente el “Código Violeta”, aunque esto no terminará con el problema, de acuerdo a activistas.

Este programa consiste en la entrega de botones de pánico con tecnología de geolocalización a mujeres que se encuentren en riesgo de sufrir alguna agresión física.

El “Código Violeta” fue anunciado con "bombo y platillo" en la pasada administración y hasta se compraron mil aparatos para echarlo a andar con un costo de 10 mil pesos cada uno; sin embargo, estos botones fueron abandonados en una bodega por lo que ahora sí se utilizarán.

La PGJ, la Secretaría de las Mujeres y la de Desarrollo Social cuentan con un listado de mujeres a las que se les entregará uno de estos aparatos. En la lista ya figuran más de 120 mujeres.

Para elaborar esta lista, la Procuraduría capitalina se basa en las denuncias que presentan las mujeres en las áreas de atención a víctimas y en los centros de justicia para la mujeres en la ciudad.

“Hay todo un sistema de acompañamiento de psicólogos, trabajadoras sociales y antropólogos que van en acompañamiento a las mujeres y se va detectando quiénes están en riesgo. Ellas son las mujeres que estarían recibiendo estos botones, el cual tiene un número de identificación”, comentó la Procuradora Ernestina Godoy.







Política integral

Al respecto, Ana Yeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, precisó que los feminicidios deben atacarse desde una visión integral, pues si sólo se realizan medidas aisladas como los botones de pánico, estás no funcionarán.

“Toda la política contra la violencia hacia las mujeres se focaliza en acciones que son emergentes, pero que no son integrales, entonces una medida aislada como el “Código Violeta” y los rondines no funcionan, pues esto no le va a quitar a las mujeres el riesgo. Que haya un policía haciendo rondines no serviría, pues en el segundo en que se vayan va a llegar el agresor y mata a la mujer”, argumentó.

En este sentido, refirió que todas las mujeres están en riesgo, por lo que una atención integral sería, por ejemplo, que algunos hombres violentos asistan a una especie de terapia para terminar con este problema. De igual forma, apuntó que el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene un reto importante que atender en la materia.

Aceleran tiempos

El Congreso de la Ciudad de México modificó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México para acelerar a 10 días naturales la declaratoria de alerta de violencia contra este sector de la población.

Asimismo, las alcaldías, desde una perspectiva de género, proporcionarán asesoría legal a la mujeres que enfrenten violencia y dispondrán de elementos de la policía de proximidad para atender y proteger a las víctimas de violencia.

Además, en el ámbito de sus competencias, deberán generar acciones para el registro, procesamiento, clasificación y seguimiento de las acciones brindadas a las mujeres y niñas víctimas de violencia.

“El Congreso de la Ciudad de México se suma a todos los esfuerzos que desde la sociedad civil y ahora con la Jefa de Gobierno, desde la administración pública de la ciudad, se han encaminado para erradicar la violencia contra las mujeres, para que un día podamos recordar como parte del pasado el clamo tan reiterado Ni una más ni una menos”, expuso la diputada local Paula Soto.

Feminicidios en la CDMX

En 2018: 38 casos (de enero a noviembre)

Para 2017: 37 muertes

En 2016: 46 casos

