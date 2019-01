Capitalinos revelan que ‘caminaron y usaron bici’ ante desabasto de gasolina

A ocho días de escasez de combustible en la Ciudad de México, las filas de automóviles y el tiempo de espera para cargar el tanque han disminuido. También las pipas tardan menos en abastecer las estaciones de servicio.

Durante los días más complicados, los capitalinos implementaron estrategias para que la afectación fuera menor. Apenas hasta este martes, Adriana cargó gasolina. En la emergencia prefirió usar poco su automóvil y cuando tuvo que salir a hacer compras para su negocio utilizó el transporte público o caminó.

"La verdad de toda la semana este es el primer día que salgo a cargar. Me tocó ver en otras gasolineras un poco más de fila. Iba pasando y vi que en esta había menos gente. Solamente he esperado cinco carros adelante de mí. No he tenido ningún problema hasta ahora", señaló mientras esperaba en la gasolinera ubicada en calzada de Tlalpan y Coruña.

Dijo que solo salió de su casa y negocio para lo indispensable. "Mi trabajo y donde vivo están muy cerca. Todo el tiempo las cosas las resolví caminando. Nos acomodamos bien esta semana para hacerlo de esa forma y ocupamos el auto lo menos que se pudiera".

También Mariano Estrada Arellano realizó varias medidas en su trabajo y familia para evitar el uso del automóvil. Es dueño de una empresa de radiocomunicaciones, normalmente utilizan ocho vehículos para transportar la mercancía. Durante la semana pasada y lo que va de esta, solo ocuparon dos.

"Mis hijos ocuparon un coche para llevar y repartir a cuatro niños; dos en una misma escuela y dos a otras. Tenemos tres autos para la casa, solo usamos uno y los otros dos estuvieron parados; ocupamos bicicleta y caminamos. Yo tengo bici y no la usaba. Antes iba una calle y usaba la camioneta. Ahora llevo un diablito para lo que tenga que cargar y para ir por las tortillas o la tienda voy en bicicleta".

Mientras esperaba a que el combustible de la pipa, que llegó a la gasolinera de La Viga casi esquina Fray Servando, se asentara y pudieran despacharlo, comentó que la escasez de gasolina en la Ciudad de México, lo hizo reflexionar sobre cuánto usa y depende del automóvil.

"Es lo que detecté. Tengo una empresa donde usamos ocho vehículos. Antes los trabajadores se iban solos en un coche; ahora se van en camión y me di cuenta que no es necesario usar los ocho autos, sino dos y ya. Esto nos ayudado un poco a reflexionar". , .

En el caso de Jorge Gaytán, quien se dedica a la instalación de sistemas de rastreo satelital, comentó que su trabajo implica viajar mucho en automóvil dentro de la ciudad o al interior de la República.

"Hay semanas que llego a cargar hasta dos mil pesos de gasolina, incluso hasta dos veces al día tengo que llenar el tanque. Esto del desabasto sí me afectó mucho, pero estamos haciendo lo indispensable. No estamos saliendo si no están firmes las instalaciones, es decir no salimos si no es segura la venta".

Jorge señaló que además se implementaron rutas entre los compañeros para los que vivimos cerca de la zona. "Nos fuimos llevando a los demás. Unas veces se iban con un compañero que tiene coche, y los que están cerca se iban en transporte público o caminando, y así nos organizamos".

La última vez que cargó gasolina fue el martes pasado, cuando apenas comenzaba a sentirse la escasez en la capital del país. Esa vez se formó una hora y cuarenta minutos. Ocho días después solo esperó 20 minutos en la estación que está en calzada de Tlalpan a la altura de Villa de Cortés. Compró combustible en garrafón, porque su automóvil ya no encendía.

En la estación ubicada en Fray Servando y Clavijero, también había gasolina. Ahí una trabajadora indicó que las pipas ya estaban llegando más rápido y de manera continua, en comparación de la semana pasada.

En la fila para cargar combustible, estaba Juan Antonio García, chofer de una empresa de plásticos, quien aseguró que gracias al desabasto, la compañía para la que trabaja aumentó sus ventas, pues comercializan garrafones, bidones y otros enseres.

Pese a ello, la escasez de gasolina afectó mucho su trabajo, ya que como es chofer, sus jefes suspendieron algunos pedidos y a él lo descansaron dos días, con derecho a paga. "En realidad la afectación económica se la llevaron los dueños, aunque ya hoy estuvo más tranquilo y ya pudimos cargar gasolina sin tanta espera".

HOY YA HAY MENOS FILAS: SHEINBAUM

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó en conferencia de prensa que este martes se registraron menos filas en las estaciones de servicio. Se lo atribuyó a que la ciudadanía atendió el llamado de cargar combustible según el número de terminación de placa y color del engomado.

Afirmó que el abastecimiento de combustible en las gasolineras de la ciudad se ha incrementado, sin embargo, dijo que todavía hay un atraso, por los varios días que duró la escasez.

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, que abastece de combustible a la capital, no está operando debido a que detectaron una nueva fuga, Sheinbaum Pardo, aseguró que eso no traerá "mayores problemas, ya que hasta ahora había inventario en Azcapotzalco".

