Realizan operativo vial en la zona de Providencia

Elementos de la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara realizaron un operativo vial en calles de la colonia Providencia y donde sancionaron empresas de valet parking por incumplir los reglamentos municipales, pero también a vehículos mal estacionados.

Sobre las compañías de valet parking, se informó que fueron retirados 10 módulos, se levantaron 14 infracciones y dos apercibimientos a los prestadores de este servicio.

En el operativo se detectó que algunos operaban de manera irregular por carecer de la documentación y las medidas de seguridad necesarias para su funcionamiento o al momento de realizar la revisión no presentaron el convenio municipal con la dependencia para poder cupar el espacio público. Se informó también que otros negocios no tenían los documentos de manera física y los cajones de estacionamiento no contaban con los metros reglamentarios para el resguardo de los vehículos.

FOTO: Cortesía

Además, la dependencia municipal impuso sanciones a vehículos mal estacionados, problema constante en Providencia, 63 por invadir banquetas u ocupar sitios prohibidos, 22 por no respetar la línea amarilla que prohibe estacionarse, cinco por obstrucción de cochera y uno por estacionarse indebidamente.

Las multas para vehículos mal estacionados pueden superar los tres mil pesos, según los reglamentos municipales. Los operativos seguirán en otras zonas de la ciudad consideradas como conflictivas.

FOTO: Cortesía

