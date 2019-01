¿Quiénes reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela?

Este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino de Venezuela; con lo que desconoció al gobierno de Nicolás Maduro.

Tras una serie de manifestaciones, Guaidó juramentó respetar la constitución (de la que activó el artículo 233) de la actual Carta Magna.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2019