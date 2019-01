Tras negativa del Congreso, Trump retrasa el Estado de la Unión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles en la noche que pospondrá su discurso sobre el Estado de la Unión hasta que termine el cierre parcial del gobierno, cediendo luego de un enfrentamiento de una semana con la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Tras un arriesgado juego político, Trump reconoció que “no hay un lugar que pueda competir con la historia, tradición e importancia de la Cámara de Representantes”. El dirigente dijo que no estaba buscando una sede alternativa para su celebración después de que Pelosi le notificó antes el miércoles que no le permitiría realizar su discurso ante una sesión anual conjunta del Congreso la próxima semana.

Pelosi dio el paso luego de que Trump dijo que tenía intención de presentarse ante la cámara pese a las objeciones de los demócratas al discurso mientras grandes áreas del gobierno siguen paralizadas.

Ante la negativa de poder utilizar la cámara, Trump prometió algún tipo de evento alternativo. La Casa Blanca intentó encontrar un lugar que igualase la solemnidad del tradicional discurso ante legisladores de ambos partidos, jueces de la Corte Suprema, invitados y una audiencia televisiva de millones de personas.

"Con el cierre ya en marcha, Nancy Pelosi me pidió que diese el discurso del Estado de la Unión. Yo accedí”, dijo Trump en Twitter poco después de las 23:00 horas. "Entonces ella cambió de idea por el cierre, sugiriendo una fecha más tarde. Esta es su prerrogativa – daré el discurso cuando se termine el cierre”.

As the Shutdown was going on, Nancy Pelosi asked me to give the State of the Union Address. I agreed. She then changed her mind because of the Shutdown, suggesting a later date. This is her prerogative – I will do the Address when the Shutdown is over. I am not looking for an….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2019