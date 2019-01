Aprobación de la Guardia Nacional no es negociable, asegura Osorio Chong

Al inaugurar la segunda reunión plenaria de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el coordinador Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que la aprobación de la Guardia Nacional no es "una negociación", sino que habrán de hacer las modificaciones que sean convenientes y que eviten afectar las libertades de los ciudadanos.

Osorio Chong dijo que si bien apoyan la nueva estrategia de seguridad del gobierno federal, el PRI en el Senado será firme en la idea de que las leyes secundarias vayan en el mismo paquete para que aprobando una reforma constitucional "no puedan hacer una modificación que no sea conveniente en una ley secundaria, eso es lo que nos preocupa", externó.

El priísta insistió que de la minuta que mandaron hay elementos que vulneran los derechos humanos, el federalismo, las facultades de los estados y municipios, "tenemos que ver que no se violen acuerdos internacionales en derechos humanos. Hemos planteado reuniones con los titulares de la Sedena, Marina", expresó.

Sobre las declaraciones de la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, en el sentido de que suena mejor el PRIMOR que el PRIAN, el ex secretario de Gobernación, comentó: "no nos causa gracia, no hacemos alianzas ni las hemos hecho en la historia a partir de ser oposición de un partido, lo hacemos a favor del país, y lo hemos hecho en su momento nosotros siendo mayoría con los grupos minoritarios. Nosotros no vamos hacer lo que nos negaron [los de Morena]".