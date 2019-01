Nino Canún agradece a AMLO por su regreso a los medios

Nino Canún reapareció este lunes en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y agradeció el poder regresar a los medios después de que el mandatario anterior, Enrique Peña Nieto lo hubiera vetado.

Canún indicó que el veto se derivó de haberse negado a ser director de Comunicación de Peña Nieto después de que el propio ex-mandatario acudiera a su casa para invitarlo.

“Peña Nieto llega a mi casa y me dice 'quiero que seas el próximo director de Comunicación Social conmigo', yo le agradecí enormemente y le dije que no, que muchas gracias y pues yo no sabía de eso”,mencionó el periodista.

Según las palabras de Canún, Peña Nieto también intentó convencer a su esposa quien también se negó, "se levantó y me dijo ‘a un presidente de la República jamás se le dice no’. Y ya se salió y nunca más supe nada de ellos, y quede vetado”, comentó.

Señaló que no volvió a recibir invitación de ningún medio de comunicación para laborar durante todo el sexenio peñista; no fue hasta la entrada de AMLO que a Canún se le abrieron las puertas en los medios, por lo que el periodista atribuyó el mérito al presidente.

“Estaba vetado pero ahora se me abren las puertas cuando llega usted a la presidencia. La libertad de expresión acaba con la ley mordaza y yo estoy muy agradecido con usted señor presidente”.

Nino Canún también señaló a los ex-presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por complicar las investigaciones contra Romero Deschamps.

