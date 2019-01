Cámara de vigilancia del C5 en Azcapotzalco fue desconectada por presuntos “huachicoleros”

La cámara de vigilancia del C5 que se encontraba en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Amores, en la alcaldía de Azcapotzalco, justo en el lugar donde fue localizada la toma clandestina, fue desconectada de manera intencional por las personas que rentaban la bodega, confirmó la jefe de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, explicó que la cámara dejó de funcionar desde hace una semana y que fue hasta después del hallazgo que acudieron a repararla.

“Parece que la desconectaron desde el propio predio, pero de todas maneras no vamos a afirmar nada y se harán las investigaciones correspondientes… por protocolo, si hay una cámara que se reporta que no está funcionando hay un tiempo para su reparación, no es en automático”, expuso.

A su vez, indicó que por la madrugada del miércoles fue tapado el “huachitúnel”, por lo que ya no hay ningún riesgo para los vecinos de la colonia Santa Inés y de las zonas aledañas.

Asimismo, comentó que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación y será la dependencia federal la que deslinde responsabilidades.

“Quien está llevando toda la investigación es la Fiscalía General, se le está dando toda la información que solicite, y por lo que conocimos ayer, los dueños, los representantes legales del dueño del predio, están colaborando, y lo que afirman ellos es que el predio se rentó a partir del mes de septiembre del año pasado. Pero toda la información se la daremos a la fiscalía”, indicó Sheinbaum.

Por último, subrayó que ayer mismo se hicieron inspecciones en otros predios aledaños y no se detectó ninguna otra toma clandestina.

