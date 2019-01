Defunciones por influenza estacional se disparan más de 1000%

La temporada invernal 2018-2019 ha dejado al menos 313 defunciones por influenza estacional, un crecimiento de 1017% respecto al periodo anterior en el que se registraron apenas 28 muertes, de acuerdo con el Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (SSa).

La medición incluye datos de la semana 40 de 2018 a la 4 de 2019, en donde se notificaron 25 mil 597 casos probables de esta enfermedad, confirmándose por laboratorio tres mil 282 pacientes.

Según el control, en ese lapso se detalla que fue en la semana 2 la que ha tenido mayor número de confirmación de casos con 395, mientras que en defunciones la cifra más alta fue en las semanas 52 y 1, con 40 muertos, respectivamente.

Mientras que cinco entidades concentraron el mayor número de fallecimientos, lo que se traduce en 37.4% de las defunciones por influenza a nivel nacional.

Se trata de:

Puebla 30

Edomex 28

Oaxaca 23

Baja California 19

Chihuahua 17

Hidalgo 17

Ciudad de México 17

Veracruz 17

Tlaxcala 17

Sonora 17

Zacatecas 15

Durango 14

Chiapas 9

Baja California Sur 8

Jalisco 8

Guanajuato 8

Tamaulipas 7

Querétaro 7

Guerrero 6

Tabasco 5

Sinaloa 4

Michoacán 4

Morelos 3

San Luis Potosí 3

Yucatán 3

Nuevo León 2

Colima 1

Coahuila 1

Nayarit 1

Aguascalientes 1

Quintana Roo 1

Para el doctor José Luis Cervantes, de medicina familiar de la SSa, existen diferentes factores que intervienen en la alta mortalidad por influenza y el más común es que la gente "no le tiene miedo al virus, continúa pensando que no se corre riesgo por ser una gripa más".

Además de que existen mitos como que la vacuna no funciona y creen historias que la gente cuenta, síntomas que presentaron conocidos o amigos luego de vacunarse que los hace pensar en que no es una opción real y que no tiene efectividad.

"Aunado a lo anterior, la temporada de fríos llegó antes, es decir, se registraron frentes fríos antes de lo esperado y cuando la gente piensa que de una gripa más, la gente busca atención médica muy tarde, cuando el tratamiento señalado y adecuado ya no brinda resultados positivos", comentó a Publimetro.

Llamado a vacunarse

Ricardo Cortés Alcalá, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la SSa, aseguró que este virus es más común de lo que parece, aunque identificarlo es importante para evitar complicaciones y un contagio masivo.

En una entrevista con Publimetro detalló que las temperaturas frías son la puerta de entrada a esta y otras Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), como la gripa, aunque en el caso de la influenza, su manifestación es súbita por lo que a lo largo del día la situación puede complicarse, por lo que es importante acudir al doctor y vacunarse.

“No comienza como la clásica gripa que inicia con flujo nasal y cuerpo cortado, avanza rápido y podemos decir que en la mañana se presenta dolor de cabeza, por la tarde tos y en la noche fiebre de más de 38 grados de temperatura”, explicó.

Ante esta situación subrayó la importancia de la vacunación, que además es la clave para evitar complicaciones y una eventual muerte, por lo que también hizo un llamado a no automedicarse y en caso de ser diagnosticado tomar en serio el asilarse.

“En la SSa, así como en institutos públicos como el IMSS y el ISSSTE, se da prioridad a los grupos vulnerables como los menores de cinco años, mayores de 60 años, mujeres embarazadas por cambios fisiológicos que sufre, así como personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión”, apuntó.

Cortés Alcalá recomendó acudir a consulta médica de manera inmediata al identificar los síntomas, no automedicarse ya que los antibióticos no servirán para tratar el virus y solo retrasaran la atención de un tratamiento y con ello llegarán las complicaciones, así como solicitar su incapacidad para evitar contagios.

Casos comprobados

Influenza AH3N2- casos 31

Influenza B- casos 288 y 12 defunciones 12

Influenza AH1N1-2,822 casos y 279 defunciones

influenza A* 141 casos y 22 defunciones

Datos:

A finales de enero de 2018 se tenían registrados al menos 25 frentes fríos, en lo que va del 2019 se han contabilizados al menos 32 de estos sistemas de masa de aire fría.

La temporada de influenza estacional, inicia en la semana epidemiológica 40 del 2017 y finaliza en la 20 del 2018.

El número de casos de influenza comprobados a nivel nacional creció 117.49%, al pasar de mil 509 en el periodo de 2018 a tres mil 282 en 2019.

En la temporada de influenza estacional 2018-2019 se observa circulación de influenza AH1N1pdm09 (86%), B (9%), influenza A (4%) y AH3N2 (1%).

La vigilancia de la influenza se realiza bajo las estrategias de tipo centinela y sindromática avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con información proveniente de 541 Unidades de Salud Monitoras de Influenza (USMI), mediante criterios específicos y confirmación por laboratorio para conocer la positividad de casos y su subtipificación.

