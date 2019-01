¿Es posible un segundo cierre del gobierno de los Estados Unidos?

El 25 de enero, el presidente de Estados Unidos Donald Trump finalizó el cierre de gobierno más prolongado en la historia de ese país, al aceptar firmar una resolución continua para que el gobierno se mantenga hasta el 15 de febrero.

Se espera que los líderes del Congreso encuentren una solución a corto o largo plazo para esta fecha. Sin embargo, si no se alcanza un compromiso, la fase dos del cierre podría activarse.

"Es posible, pero muy improbable", explicó a Metro Fletcher McClellan, profesor de ciencias políticas en Elizabethtown College, Pennsylvania. “El último cierre, que duró un récord de 35 días, causó un enorme daño económico al país. El público escuchó historias de dificultades sufridas por casi un millón de empleados federales sin trabajo o forzados a trabajar. "Las demoras en los vuelos a lo largo de la costa este debido al control de tráfico aéreo y al personal de seguridad del aeropuerto dejaron en claro que el cierre puso a las personas en riesgo".

"Políticamente, el presidente Trump y los republicanos fueron culpados [de provocar el cierre], y su popularidad declinó. Trump no pudo obtener fondos para su muro fronterizo. Puede querer repetir los mismos errores, pero puede que él sea el único", agregó McClellan.

Según el experto, en las próximas dos semanas deberíamos ver esfuerzos más intensivos por parte de los miembros del Congreso para negociar el fin de la crisis.

“El presidente Trump, quien se ofreció a extender el programa DACA por tres años, puede ser más receptivo a tales ofertas. Al final, la pregunta es si Trump quiere arriesgarse a alienar su base para hacer un trato ”, concluyó McClellan.

Preguntas y respuestas

P: ¿Es posible otro cierre del gobierno?

– A corto plazo, es posible pero no es probable. Esto no parece ser una estrategia ganadora para el presidente. Pero eso es cierto para este problema, en este momento. Presumiblemente, en otras circunstancias, el presidente podría encontrar un cierre para su ventaja. Ese sería particularmente el caso si el Congreso iniciara la confrontación, que es cómo funcionan estos cierres en general.

P: ¿Es el cierre del gobierno un tipo de estrategia de negociación?

– Es una estrategia de negociación, pero no está claro para qué. Si realmente quisiera un "muro" tendría que hacerlo de otra manera. Tendría que ofrecer concesiones significativas al otro lado y estar listo para adoptar un enfoque incremental. Sin embargo, no parece estar dispuesto a hacer eso. Por lo tanto, sospecho que su verdadero motivo es agitar su base, distraer a los demócratas, pero no ver cómo se construye nada.

Daniel P. Franklin, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Georgia / Foto: Cortesía

P: ¿Quién apoya y quién rechaza el cierre del gobierno?

– Básicamente, los únicos partidarios del cierre fueron los principales seguidores del presidente. Pero en otros temas, la base de apoyo puede ser diferente. El muro es un objetivo muy específico que es apoyado fuertemente por solo un segmento bastante estrecho de la población. Muchos de ellos ni siquiera piensan que funcionaría. Pero como una cuestión de simbolismo y apoyo para el presidente, se convierte en un punto de discusión.

Por cierto, los demócratas tienen un interés enraizado contra el muro más allá de las simples preocupaciones de política pública. No quieren darle a Donald Trump una victoria en una de sus promesas de campaña más explícitas.

Por los números:

35

los días duraron el cierre de gobierno más prolongado en la historia de los Estados Unidos, que sucedió porque el presidente Trump se negó a firmar una ley para financiar y reabrir al gobierno si no incluye $ 5.7 mil millones para el muro en la frontera con México.

$ 11 mil millones

costó el último cierre, reduciendo un 0,2 por ciento las previsiones de crecimiento económico anuales de la nación.