María José y Adolfo, dos jóvenes decepcionados por el programa para "ninis"

María José tiene 26 años y Adolfo 24, ella vive en la zona metropolitana de la Ciudad de México y él en Morelia, Michoacán, pero tienen cosas en común: cuentan con estudios universitarios, son jóvenes y no tienen un empleo formal o relacionado con su carrera.

Debido a esto decidieron inscribirse al programa Jóvenes construyendo el futuro, pero el proceso para poder concretar una oportunidad laboral se ha visto obstaculizada por problemas de la plataforma.

Inscripción interminable

En el caso de María José, quien estudió Mercadotecnia, ya no pudo avanzar más en el proceso de inscripción, intentó cambiar de navegador, incluso usó otra computadora y aún así no ha logrado concretarlo.

“Hice el trámite, metí mis papeles, pero en la opción de poner mi ubicación en el mapa ya no pude avanzar, marqué a los teléfonos y nunca me contestaron, vi muchas quejas similares en redes sociales, eso fue hace más de dos semanas; vi que hay algunos centros de atención para ir a pedir asesoría, pero no hay ninguno cerca de mi casa”, explicó la joven.

En entrevista con Publimetro relató que en redes sociales estas quejan han sido constantes, incluso a algunas personas que han podido terminar el proceso les aparecen ofertas laborales en entidades distintas a las que viven.

Sin relación con sus carreras

Una situación parecida padeció Adolfo, estudiante de Comunicación, quien tuvo problemas para poder subir los documentos que le solicitaron, sólo varios días después pudo hacerlo, aunque en su caso las empresas que aparecían cercanas a su hogar no se relacionaban con su perfil académico.

“Creí que no iba a poder inscribirme porque la plataforma falla mucho y no podía subir mis papeles, hablé varias veces para pedir ayuda y jamás me contestaron, por correo electrónico me apareció que había un error; después me aparecieron las opciones de las empresas, ninguna vacante tenían que ver con mis estudios de comunicación; dejé pasar unos días y revisé otra vez las opciones, por fortuna me pareció una vacante que me interesa, ya los contacté y estoy en espera que me respondan”.

Agregó que esta situación puede ser más complicada para muchachos que viven en comunidades lejanas a grandes poblaciones, pues al principio sólo aparecían opciones en 20 kilómetros a la redonda, aunque ya se amplió el radio a 40, ya que no siempre se adapta a los estudios de algunos jóvenes con estudios de preparatoria o universidad, a quienes sólo les aparece la opción de una tortillería o un café internet.

María José espera pronto poder terminar su inscripción al programa, pues de lo contrario planea trabajar por su cuenta y ayudar a su novio en el negocio de su familia: una casa de materiales para la construcción, decisión que tomaron debido a que tampoco él ha podido conseguir un empleo en donde pueda aplicar sus estudios de informática.

“Marqué a los números que nos dan en la página de internet, pero no contestan. Los módulos para pedir asesoría son pocos y distantes, ojalá pusieran más atención a todas las quejas que hay en las redes sociales y puedan resolver las dudas”.















Jóvenes "sin experiencia"

Desde antes de que se lanzara este programa, ambos han tenido empleos que no se relacionan con sus estudios, en el caso de Adolfo, trabajó en un una consultoría de desarrollo organizacional, en donde estuvo cinco meses, pero su aspiración es trabajar en una empresa en el área de comunicación organizacional; actualmente trabaja en el laboratorio dental de su hermano.

“Estoy desempeñando un oficio que no tiene que ver con mis estudios, le ayudo a mi hermano en su laboratorio dental en la parte administrativa, pero eso no tiene nada que ver con mi carrera. Quiero que alguien me dé la oportunidad de poder desarrollar las herramientas que me permitan en el futuro pedir un salario porque tengo la experiencia para hacerlo; es ilógico que las empresas pidan gente joven con muchos años de experiencia”.

Por problemas de salud María José dejó truncos sus estudios de mercadotecnia, tras varios meses de tratamiento retomó sus actividades, logró entrar a trabajar a un call center, pero los horarios y la dinámica del trabajo no le permitían seguir al pie de la letra sus cuidados médicos, por lo que abandonó ese empleo.

“A las entrevistas de trabajo a las que fui me piden experiencia, también me llegaron a rechazar por ser de una escuela particular, porque no tengo alguna recomendación de alguien que trabaje en los lugares a los que fui; por eso decidí dedicarme por mi cuenta a vender cosas en redes sociales y aplicar lo que aprendí en la escuela, aunque mi meta es poder trabajar en temas de publicidad”.

Dos historias… de muchas

Los compañeros de generación de ambos tienen algo en común: el desempleo. Sólo pocos han conseguido un empleo relacionado con su carrera, aunque con bajos salarios; otros no han tenido la misma suerte y están desempleados o se desempeñan en cosas distintas a las que estudiaron.

“Creo que en general los gobiernos nos tienen rezagados en varios aspectos a los jóvenes, para que como sociedad avancemos deben brindarnos herramientas a quienes estudiamos y también a quienes no han tenido esa oportunidad para poder desarrollarse; esta edad es donde uno más se pregunta qué voy a hacer, qué hago, la oferta laboral está muy escasa y el gobierno debería ser un puente que vincule al joven con las empresas”, consideró Adolfo.

“Quizá sí hay oportunidades de trabajo, pero no me parece que a los 25 años te piden que tengas seis de experiencia laboral; además, si a esto le agregamos que algunos padecemos una enfermedad, el panorama se vuelve más incierto, con mi micronegocio tengo algunos ingresos, tengo el apoyo de mi familia, pero sé que no todos tienen el mismo respaldo, ahí es donde debe haber mayor atención de las autoridades”, concluyó María José.

