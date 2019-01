Trump felicita a Guaidó por "histórica asunción" a la Presidencia de Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, felicitó este miércoles en una llamada telefónica a Juan Guaidó por su "histórica asunción" a la Presidencia de Venezuela y acordó con él "mantener comunicación regular para apoyar el regreso a la estabilidad" del país.

"El presidente Donald Trump habló con el mandatario interino de Venezuela, Juan Guaidó, para felicitarle por su histórica asunción de la Presidencia y reiterar su contundente respaldo en la lucha de Venezuela por recuperar su democracia", indicó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicado.

The people of Venezuela have suffered long enough. Last week, President @realDonaldTrump recognized Juan Guaido, head of the National Assembly, as Venezuela's Interim President.

Governments across the world have joined us. It is time for change. https://t.co/diy1bxNX2S

— The White House (@WhiteHouse) January 30, 2019