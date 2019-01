Asesinatos en México, motivo suficiente para construir el muro: Trump

Esta mañana, el presidente Donald Trump aseguró que el aumento de asesinatos en México es parte del origen de la "crisis humanitaria" que Estados Unidos tiene en la frontera sur, motivo para construir el muro fronterizo.

Trump, cuyo gobierno fue reabierto temporalmente después de 35 días por no haber conseguir financiamiento para el muro fronterizo, aseguró que la situación de violencia en México es peor que en Afganistán

"Muy tristemente, los casos de asesinatos en México durante 2018 aumentaron 33% a comparación de 2017, a los 33 mil 341 casos. Esto es un gran contribuyente a la Crisis Humanitaria que ocurre en nuestra frontera sur y que se expande a todo nuestro país. Es peor que Afganistán. Mucho [de esto] es causado por las drogas. El muro se está construyendo", publicó en un tuit.

Very sadly, Murder cases in Mexico in 2018 rose 33% from 2017, to 33,341. This is a big contributor to the Humanitarian Crises taking place on our Southern Border and then spreading throughout our Country. Worse even than Afghanistan. Much caused by DRUGS. Wall is being built! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 31, 2019

Posteriormente escribió: "Con el alza de 33% de los asesinatos en México -un récord- ¿por qué una persona sana no querría construir un muro? La construcción ya empezó y no va a detenerse hasta que se concluya".

With Murders up 33% in Mexico, a record, why wouldn’t any sane person want to build a Wall! Construction has started and will not stop until it is finished. @LouDobbs @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 31, 2019

Añadió que "de una manera o de otra", el muro está siendo construido y que la renovación de algunas secciones de la barrera ya existente "es una gran parte del plan".

Large sections of WALL have already been built with much more either under construction or ready to go. Renovation of existing WALLS is also a very big part of the plan to finally, after many decades, properly Secure Our Border. The Wall is getting done one way or the other! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 31, 2019

López Obrador se abstiene de comentar

Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declinó comentar en conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional: "Yo respeto. No quiero decir nada", indicó.

