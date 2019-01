Reporteros detenidos en Venezuela narran el infierno que padecieron

Tres corresponsales y el conductor de motocicleta de la agencia EFE fueron liberados este jueves en Venezuela, un día después de haber sido detenidos en Caracas. Los funcionarios del servicio de inteligencia SEBIN que los retuvieron les pidieron disculpas por lo que aseguraron "fue un error".

Los periodistas colombianos Leonardo Muñoz y Mauren Barriga, así como el español Gonzalo Domínguez llegaron a Venezuela el pasado 24 de enero para reforzar la delegación de Efe en Caracas ante la crisis política que se desató después del 23 de enero.

Ese día, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se adjudicó las competencias del Ejecutivo como presidente interino pues la Cámara considera que el gobernante, Nicolás Maduro, "usurpa" el poder tras haber sido electo en unas votaciones "fraudulentas".

¿Qué se siente estar detenido en Venezuela?

El fotógrafo Leonardo Muñoz, la editora de video Maurén Barriga, ambos colombianos, y el redactor español Gonzalo Domínguez fueron dejados este jueves en libertad tras pasar la noche en el centro de detención de El Helicoide y no serán deportados como se había informado inicialmente.

"Fue durísimo pero estamos bien", dijo a Efe Muñoz, quien no ocultó su sorpresa por la repercusión que tuvo el caso luego de que se conociera su desaparición y la del motorista venezolano José Salas, a eso del mediodía del miércoles cuando cubría una manifestación opositora en Caracas.

"Nos han dejado en absoluta y total libertad, ni deportados ni expulsados", celebró por su parte Domínguez.

"Estamos libres y con eso ya avanzamos bastante", manifestó el periodista español, quien dijo que "no ha habido ningún maltrato físico ni sicológico, ni nada por el estilo".

Por su parte, Maurén Barriga describió lo sucedido como algo "escalofriante", principalmente anoche cuando ella y Domínguez llegaron al hotel y encontraron que cinco agentes del Sebin armados los estaban esperando y habían ingresado a sus habitaciones y hurgado entre sus pertenencias.

"Es una encrucijada. Por mí me quedaba porque uno ama su trabajo, pero por el otro lado está mi familia que me dice que me regrese pronto", sentenció la periodista colombiana para dejar claro el compromiso con su oficio.

No contaban con acreditación

La credencial con la que comprobaban que iban a trabajar al país no fue gestionada al llegar a Venezuela; sin embargo, los reporteros informaron a las autoridades de migración y del servicio de inteligencia que llegaban a trabajar, y con esta aclaratoria les permitieron el paso con sus cámaras, computadoras y equipos de seguridad.

Una semana después de su llegada a Caracas fueron detenidos y pasaron la noche en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conocido como Helicoide, tras ser "entrevistados" por varios funcionarios de este cuerpo de seguridad que les recriminaron ejercer el periodismo sin haberse acreditado.

Jorge Arreaza, canciller venezolano, denunció este jueves una presunta "operación mediática" contra su país luego de la detención de 11 trabajadores de la prensa, cuatro de ellos de Efe, mientras cubrían los sucesos de la crisis política venezolana.

"Es inaudito e irresponsable que medios de comunicación envíen periodistas sin cumplir con los requisitos mínimos previos que exige la ley de Venezuela, para luego armar un escándalo mediático al que se suman sus gobiernos. Otra faceta de la operación mediática contra el país", dijo Arreaza en Twitter.

1/2 Algunos periodistas extranjeros han ingresado al país de forma irregular sin cumplir previamente con la respectiva solicitud del permiso de trabajo en nuestros Consulados. Varios han tratado de acceder al Palacio Presidencial sin acreditación. — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 30, 2019

2/2 Como en cualquier país del mundo, [email protected] periodistas no pueden auto asignarse una acreditación. Medios y Agencias internacionales saben que para evitar inconvenientes innecesarios, deben realizar los trámites indispensables en los Consulados, previo a su viaje al país. — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 30, 2019

