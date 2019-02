Se disparan asaltos a automovilistas en cuatro alcaldías de la CDMX

El robo a automovilistas en la Ciudad de México se ha disparado de forma alarmante en los últimos tres años, principalmente en las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

De acuerdo con carpetas de investigación abiertas por la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX), la Benito Juárez es la demarcación más afectada, pues pasó de 99 robos a mano armada a conductores en 2016 a 541 en 2018, lo que representa un incremento de 446%.

En tanto, en la alcaldía Álvaro Obregón se registró un aumento de 253%; en Miguel Hidalgo 234% y en la Cuauhtémoc 99%; todos estos asaltos, de acuerdo con la Procuraduría, han sido con violencia.

Incluso, en la Miguel Hidalgo recientemente se viralizó en redes sociales la forma en la que asaltaban dos menores de edad identificados como “Los Diablitos”, quienes amenazaban a punta de pistola a conductores a plena luz del día sobre Constituyentes, en la colonia Daniel Garza, luego de aprovechar la congestión vehicular para cometer los atracos.

Operativo y falta de patrullas

En entrevista con Publimetro, la directora General de Seguridad Ciudadana de la alcaldía Álvaro Obregón, Marcela Muñoz, aseguró que ya tienen ubicados los horarios y las zonas en donde se cometen más delitos; incluso, señaló que ya implementan todos los días un operativo en donde oficiales en motocicleta realizan filtros de seguridad en diferentes colonias de manera aleatoria.

“El robo de vehículos está pegando de manera fuerte, hay un incremento muy significativo. Estamos muy coordinados con la Policía Preventiva y la de Investigación; además, ya preparamos un área de investigación de seguridad en la alcaldía, pues la idea es que nuestros equipos estén en contacto con cámaras de la demarcación y así poder monitorear las 24 horas del día para tener la información al momento”, señaló.

Marcela Muñoz mencionó que a pesar de que tiene 480 elementos preventivos no los puede ocupar de manera óptima, debido a que “no tienen patrullas”, por lo que ya dialoga con Jesús Orta, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC-CDMX), para comprar o rentar al menos 30 vehículos.

Foto: Especial

Falta buena recolección de datos

El experto en seguridad pública y catedrático de la UAM-Xochimilco, Alfonso León Pérez, indicó en entrevista que no hubo una buena recolección de datos sobre delitos por parte de las administraciones pasadas, por lo que no se generaron buenas estrategias para revertir el problema.

“Creo que la anteriores administradores no hacían una buena recolección de datos, y a esto se les suma que los ciudadanos no tienen la cultura de ir a denunciar, debido a que son procesos muy complicados y hace que el acceso a la justicia en la Ciudad de México no sea tan fácil”, precisó.

Además, señaló que autoridades tienen que hacer un mapeo de áreas susceptibles a asaltos para inhibir los delitos, y “hacer un estudio más particular en las salidas y trayectos a las escuelas y universidades”.

TE RECOMENDAMOS: