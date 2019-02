En 3 años ocurrieron 420 delitos sexuales y secuestros cerca del Metro

De 2016 a 2018 las carpetas de investigación por delitos sexuales y secuestros cerca del Metro sumaron 420, de acuerdo a un análisis realizado por el geógrafo de la UNAM, Baruch Sanginés.

El académico analizó los datos de la Agencia Digital de Innovación de la Ciudad de México y seleccionó únicamente estos delitos, y luego buscó cuántos de éstos se han dado en un radio de 500 metros alrededor de cada estación del Metro.

De mil 776 casos denunciados en la Procuraduría capitalina entre 2016 y 2018 por delitos sexuales y secuestros, el 23%, es decir, 420 están dentro del radio de estudio.

También puedes leer:

Mujeres podrán denunciar agresiones en el Metro con nuevos módulos

Urgen a Sheinbaum garantizar seguridad de las mujeres en el Metro

Del total de casos, 410 fueron por delitos sexuales y 10 carpetas de investigación se levantaron por secuestro, subrayó Sanginés.

“La zona centro, que es donde cruza la mayor parte de las líneas es donde hay una gran cantidad de carpetas de investigación, esto quiere decir que los agresores usan estas zonas porque se pueden perder más fácil entre la gente”, indicó a Publimetro.

Además, otras estaciones con alta incidencia que fueron detectadas son El Rosario, CU, Tacubaya, Observatorio y Tasqueña.

Baruch Sanginés señaló que la mayoría de las denuncias no son ante las autoridades y se dan a través de redes sociales.

Víctimas relatan su experiencia

Frida sufrió un intento de secuestro cerca de la estación Mixcoac de la Línea 7, por fortuna otra mujer la ayudó y pudo contar su historia en redes sociales y acudir a la Procuraduría capitalina a levantar la denuncia correspondiente.

Relata a Publimetro que sobre Avenida Revolución un hombre se le acercó, la tomó del brazo y le gritó que se callara, forcejearon por espacio de dos minutos hasta que una conocida “que ni me acuerdo como se llama”, se acercó y empujó al hombre.

Quedó muy asustada y por un día no quiso salir de su casa, le contó a su hermana lo sucedido y fue ella quien la ayudó a denunciar en redes y ante las autoridades correspondientes.







Publicidad







“Cuando yo fui no había ninguna denuncia. Esto es importante para que las autoridades actúen, las denuncias a través de redes sociales no sirven de nada sino hay ninguna formal, y estaría bien que las chicas tomaran valor y fueran a las autoridades”, expuso.

Por redes sociales se siguen presentando denuncias por intentos de secuestro en el Metro y fuera de él, por ejemplo en Facebook una usuaria denunció que trataron de secuestrar a un familiar en el cruce de las avenidas Xola y Adolfo Prieto, en la alcaldía de Benito Juárez.

Este miércoles, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México presentará el Plan de Seguridad para el Transporte Público de la CDMX.

No confían en las autoridades

A decir de la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, esta falta de denuncia se debe a que las mujeres no confían en las autoridades capitalinas, asimismo, aseguró que no se está exagerando en las denuncias en redes por intentos de secuestro cerca del Metro.

¿Por qué las mujeres denuncian en redes sociales y no ante las autoridades?

"Esto demuestra una gran falta de confianza en la Procuraduría local, en segundo lugar saben que cuando lleguen no va a pasar absolutamente nada porque la Unidad Antisecuestros de la CDMX tiene muchas carencias".

¿Qué le parece el dispositivo de seguridad anunciado por Sheinbaum?

"Me parece bien, pero insuficiente, es decir, este es un método persuasivo, pero realmente deben de tener un plan mucho más agresivo: que pongan en los vagones a gente, ellos tienen cámaras, modus operandi y otros métodos para dar con ellos".

¿Cree que se ha exagerado en los casos de intento de secuestro en el Metro?

"No, no creo que se esté exagerando porque sí hay casos, tan no son exagerados que ya tienen 10 denuncias. esto no había pasado antes en la Ciudad de México, ahora ya es un nuevo modus operandi, ellos cada vez van innovando más cosas".

Denuncias

410 por delitos sexuales

10 por secuestro

Lo más visto en Publimetro TV: