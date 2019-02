Deben ponderarse necesidades educativas y no intereses gremiales: Alfonso Robledo

Este miércoles comienzan las audiencias públicas en la Cámara de Diputados para analizar la iniciativa presidencial que busca modificar los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución, en materia educativa y el diputado panista, Alfonso Robledo, aseguró que espera que se dé un debate de altura.

En una entrevista con Publimetro comentó que serán dos semanas de encuentros con todos los involucrados en materia educativa, por lo que la propuesta inicial podría enriquecerse con diferentes puntos de vista aportados, por lo que hizo un llamado a la apertura y el dialogo.

¿Qué esperar de estos encuentros- audiencias?

–Esperamos que haya un proceso similar al de la Guardia Nacional, en donde se pueda esclarecer y dejar muy claras las prioridades que debe temer un país en materia educativa, más allá de grupos e intereses gremiales, que veamos por lo que más le conviene a los niños, niñas y adolescentes.

Espero que nos vaya bien y si esto funciona podamos convencer a todos de que algunos cambios no pueden darse así como los están proponiendo.

La postura de Morena fue de establecer un verdadero dialogo ¿Confían en que se respete el compromiso?

–No estoy seguro de que ese sea verdad, ya muchas veces han dicho lo mismo y a final de cuentas no aceptan ni una coma de modificación, así que me queda muy claro que para Morena este es el momento de pagar compromisos electorales con la CNTE y con Elba Esther Gordillo, además van a devolver el control de las plazas a estos dos.

Finalmente quieren eliminar el servicio profesional docente, está propuesto en la iniciativa del presidente y esto significa que ya no va a entrar ninguna maestra o maestro por méritos propios o su capacidad a ocupar algunas de las plazas y estar frente al grupo, propiamente van a entrar con criterios discrecionales, hechos a contentillo de alguna de estas figuras.





Publicidad





Esto aunado a la eliminación total de la evaluación, ahora uno puede como dijo el propio secretario de Educación, Esteban Moctezuma, no saber inglés pero dar clases del tema, ahora sin la evaluación y sin el servicio profesional docente ni siquiera se va a necesitar ser maestro para estar frente a un grupo, vamos a volver a ver las plazas como herencia, como un objeto de venta y lo que pasa es que se están metiendo con lo más preciado que tiene un país que son las niñas, niños y jóvenes, que representan las próximas generaciones y lo preocupante es que los vamos a formar de una manera que no van a poder competir, ni triunfar a la vida por su formación o educación.

¿Ustedes están apoyando la propuesta inicial?

–No, no están proponiendo nada que mejore el aprendizaje de los niños, están proponiendo cosas que tienen que ver con un interés de grupo y así como ellos mismos dicen “con los niños no”.

Espero que realmente estén abiertos y si es el interés de ellos es realmente escuchar y aperturarse a la discusión, no debería de eliminarse ningún instrumento que tenga que ver con la selección de los maestros para que los más capaces puedan estar frente al grupo y los niños puedan aprender más y mejor.

¿Es un retroceso la eliminación de las evaluaciones al magisterio?

–La evaluación debe servir para saber si vamos bien o vamos mal en todo el proceso educativo del país, en la formación de niños, niñas y adolescentes, en este caso además de la evaluación requerimos un instituto que evalúe de manera autónoma sin que el titular de la SEP sea su patrón, sin que le maquille las cifras para que todo parezca que va muy bien.

La verdad es que hoy en México no estamos bien en educación y esa es realmente la gran palanca de desarrollo que necesita este país, no un Tren Maya, no el petróleo, necesitamos una oblación, bien formada, bien preparada que pueda salir adelante independientemente de la familia donde nazca.

Te recomendamos: Cancelación de reforma educativa refleja un claro cambio: Experto de la UNA

📌 Para enriquecer discusión de #ReformaEducativa, realizaremos audiencias públicas con los sectores involucrados. Registro y mayor información 👉 https://t.co/QOxSUDFEua *Entrada libre, sujeta al aforo de las salas y protocolos de protección civil. https://t.co/fEDoNWJ3g3 pic.twitter.com/ZTKGf00xfQ — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 3, 2019

Miércoles 6: Docentes y representantes sindicales.

Viernes 8: Especialistas en el tema y académicos.

Sábado 9: Escuelas normales y de educación superior.

Lunes 11: Diputadas y diputados locales y federales, y senadoras y senadores.

Miércoles 13: Organizaciones civiles y organismos nacionales e internacionales

Viernes 15: Asociaciones de padres, madres y alumnos de diferentes tipos y niveles educativos.

Sábado 16: Organismos educativos públicos, autoridades educativas federales y estatales.