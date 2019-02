De los creadores de El pito de Mancera, llega el listón morado contra el acoso

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) lanzaron la campaña "Dame la mano" contra la violencia de género, especialmente dentro de las instalaciones del Metro y sus inmediaciones.

Esta medida causó reacciones negativas en redes sociales, como en su momento las provocó el programa de silbatos rosas impulsado por la administración de Miguel Ángel Mancera.

Puedes leer: Silbatos rosas marca ACME, solución de la CDMX contra el acoso

"Nos pusimos una cinta morada en la muñeca (…) Cuando te sientas insegura, acércate a cualquier mujer u hombre policía y dale la mano para prevenir un delito.

¡Estamos para protegerte!", explica la SSC a través de twitter.

El mensaje está acompañado por fotografías de uno de sus elementos con un listón morado en la muñeca, informando sobre esta campaña a mujeres afuera de la estación Insurgente de la Línea 1 del Metro.

Usuarios de Twitter respondieron con comentarios negativos, asegurando que ese tipo de medidas son insuficientes para combatir un problema tan grave.

Algunos calificaron la campaña como una burla, mientras que otros criticaron la falta de capacitación y tacto por parte de los elementos de seguridad en el Metro.

Como cuando denuncié y el policía de la estación me dijo que mi queja no procedía? Yo creo que sí me sentiría más segura dándoles la mano, igual y eso me faltó. No sé…

— Kadma (@kadma) February 5, 2019