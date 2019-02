Desestiman 300 casos de ‘ciberacoso’ a mujeres en la Ciudad de México

Más de tres centenares de mujeres que denunciaron ser víctimas de acoso sexual por Internet en la Ciudad de México no llevaron un debido proceso ya que esta práctica no está contemplada en el Código Penal de la capital, por lo que el delito –en muchos casos– se desestima o se procesa por otra causa y no por violentar sexualmente a una persona por la red.

En entrevista con Publimetro, la presidenta del Frente Nacional para la Sororidad, Olimpia Corral Melo Cruz, resaltó la importancia de sancionar estas prácticas, pues muchas veces no sólo se difunde, sino se comercializa con las imágenes en espacios de Internet. Actualmente, la organización ha documentado mil 409 plataformas en donde se difunden fotografías de mujeres capitalinas.

“De las 300 denuncias que acompañamos, sólo 34 se procesaron, pero ninguna fue por difundir contenido íntimo, acoso por internet o violencia digital; los casos fueron considerados como otros delitos. Las autoridades buscan catalogarlos como otro tipo, ya que no existe en la Ciudad de México el delito contra la intimidad, (ellos) alegan que no hay daño en la identidad porque no hay un nombre, sólo la fotografía”, expuso.

Además mencionó que este tipo de contenido fomenta la trata de personas, ya que en las páginas en donde se publican las imágenes se revela el trayecto, rostro y hasta la hora en la que abordan el transporte público.

“Queremos que no sólo se tomen en cuenta los delitos cometidos en espacios públicos, sino también en Internet. Creen que la red es ajena a la vida y no, pues también se consuman delitos. Pensar que el espacio virtual no es real genera más impunidad”, sostuvo Olimpia Corral.

Acoso y ciberacoso

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX), “no existen carpetas de investigación abiertas por acoso por Internet”, pues –debido a que no está tipificado– se procesan y catalogan como “acoso sexual” callejero, si así lo dicta la dependencia.

Sin embargo, este delito también creció durante el último año. Según carpetas de investigación abiertas por la PGJ, en 2018 se registraron 411 denuncias por acoso (1.1 delitos al día), mientras que en 2017 fueron 208, es decir, en un año se duplicó la cifra.

Tan sólo el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) de 2015, un estudio realizado por el Inegi, señala que, al menos, nueve millones de mexicanas vivieron algún tipo de ciberacoso, y que 86.3% de sus agresores son personas desconocidas.

Piden prisión

Alessandra Rojo de la Vega, vicecoordinadora de diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la capital del país, presentó una iniciativa para sancionar estas prácticas con hasta tres años de prisión.

“La iniciativa busca que se adicione a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la modalidad de violencia digital; así como reformar artículos del Código Penal para la Ciudad de México para que el acoso sexual también sea tipificado en medios digitales”, indicó en entrevista con Publimetro.

Señaló que es importante castigar el “ciberacoso” para evitar daños psicológicos y hasta suicidios, pues este tipo de violencia puede traspasar lo virtual y convertirse en una agresión real y culminar hasta en un feminicidio.

“Hay un mundo de violencia digital, por lo que decidimos visibilizar este tipo de agresiones. Hay una infinidad de páginas que piden 10 pesos por una foto, la cual tal vez encontraron en celulares robados o que fotografiaron en transportes públicos”, precisó.

Uno de tantos casos

A Violeta su ex esposo la grababa a escondías mientras se bañaba, se arreglaba o dormía. Durante seis meses, estos videos él los intercambiaba en grupos de redes sociales y se los vendía a otros hombres; sin embargo, Violeta nunca sospechó nada hasta que varios hombres le exigieron el sexo que pagaron en internet por ella.

Las autoridades creyeron que era sólo acoso sexual, pero al ser virtual la agresión no supieron qué hacer, por lo que ella pidió apoyo a otras instituciones. Hoy lleva una denuncia, pero el daño, alega Violeta, ya es permanente.

