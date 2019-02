23 de febrero llegará la ayuda humanitaria a Venezuela: Guaidó

Juan Guaidó, el jefe del Parlamento de Venezuela, quien se proclamó presidente interino del país en enero, anunció que prevé ingresar la ayuda humanitaria al país el próximo 23 de febrero pese a la negativa del gobernante Nicolás Maduro, a quien no reconoce como legítimo.

"Anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria, así que desde hoy acompañaremos a todos los sectores: transportistas, enfermeras que deben introducir y distribuir la ayuda", dijo Guaidó al término de una multitudinaria manifestación en Caracas.

El líder opositor indicó que el próximo fin de semana se realizarán asambleas, cabildos y "campamentos humanitarios" a fin de organizar y preparar a todas las personas que se han sumado al voluntariado que promueve la oposición para buscar la ayuda humanitaria en las fronteras en caso de que la Fuerza Armada no permita su ingreso.

"Tendremos que ir en caravanas, en protestas, en movilización, en acompañamiento", dijo y apuntó de forma contundente que "la ayuda humanitaria va a entrar sí o sí".

Informó también que el estado brasileño de Roraima suma otro centro de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela y adelantó que habrá otros dos más, aunque no precisó dónde.

La guerra Maduro contra Guaidó en Venezuela alcanza un nuevo nivel

Para Guaidó, el chavismo ha lanzado una "amenaza de falsa guerra para intimidar", en alusión a la posibilidad de un enfrentamiento entre civiles en el país.

"Así que no, no es cierto, cuando el 90% de la población quiere cambio no hay quien detenga ese elemento", subrayó.

Del otro lado del conflicto político, Maduro pidió que se alejen "las amenazas de invasión militar" del país.

"Yo quiero la paz para Venezuela, todos queremos la paz para Venezuela, que los tambores de guerra se alejen, que las amenazas de invasión militar se alejen y Venezuela diga en su coro, con una sola voz, queremos paz, queremos felicidad", dijo en el marco del Día de la Juventud desde Caracas.

En un acto que fue transmitido de forma obligatoria por todas las estaciones de radio y televisión, Maduro anunció una actividad también para el 23 de febrero.

Sin hacer alusión al eventual ingreso de la ayuda humanitaria que ha sido cedida por varios Gobiernos y empresas, el mandatario indicó que su Gobierno organizará para los días 16, 17, 23 y 24 recorridos casa por casa para incorporar a jóvenes en un plan de empleo.

La oposición venezolana considera ilegítimas las elecciones de mayo del año pasado, en las que Maduro resultó reelegido presidente y que han sido cuestionadas por la comunidad internacional.

