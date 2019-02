Los principales logros científicos del Opportunity en Marte

Este miércoles, la Nasa declaró que ha perdido para siempre la comunicación con la sonda Opportunity, tras 15 años de exploración en Marte.

La sonda de seis ruedas fue construida para que funcionara solo tres meses, pero siguió operando más y más tiempo hasta que finalmente una tormenta de polvo en la superficie marciana la estropeó hace ocho meses.

Los controladores en Tierra trataron varias veces de contactar a la nave y la noche del martes hicieron un último intento, pero no hubo respuesta.

Opportunity fue una sonda que rompió varios récords y superó por mucho las expectativas de los investigadores. Aunque estaba preparada para recorrer distancias cortas, recorrió más de 45 kilómetros por la superficie de Marte, una hazaña sin precedente.

Junto a otro vehículo explorador llamado Spirit -apagado desde hace tiempo- el Opportunity descubrió evidencias de que hubo alguna vez agua bajo la superficie de Marte, dejando asomar la posibilidad de que alguna vez hubo vida microbiana en el planeta rojo.

Today, we're saying #ThanksOppy as the @MarsRovers mission comes to an end. 6 things to know about our record-breaking, discovery-making, marathon-driving rover, which found that ancient Mars was awash in water… and some of the best images it sent back: https://t.co/ZR7pxBP1ZF pic.twitter.com/2L0gzr4WNJ

— NASA (@NASA) February 13, 2019