Ted Cruz retoma iniciativa para que "El Chapo" pague muro fronterizo

El senador estadounidense Ted Cruz, ex precandidato presidencial del partido Republicano, volvió a lanzar su iniciativa de ley llamada "E.L C.H.A.P.O Act", con la que pretende que recursos decomisados a narcotraficantes puedan utilizarse en seguridad de Estados Unidos, lo que destinaría recursos para construir el muro fronterizo con México.

"Es hora de aprobar mi ley EL CHAPO", twitteó Cruz. "Insto a mis colegas del Senado a tomar medidas rápidas en esta legislación crucial", añadió.

America’s justice system prevailed today in convicting Joaquín Guzmán Loera, aka El Chapo, on all 10 counts. U.S. prosecutors are seeking $14 billion in drug profits & other assets from El Chapo which should go towards funding our wall to #SecureTheBorder. https://t.co/hPwEUVM6SP

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) February 12, 2019