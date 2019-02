Evacuan oficinas de Netflix en Hollywood por presencia de un hombre armado

Un hombre causó pánico en las oficinas de Netflix en Hollywood. Al principio se habló de un tiroteo por lo que el edificio tuvo que evacuado.

La policía respondió al llamado las 3:50 p.m. después de recibir un informe de un hombre armado “listo para actuar” según el oficial Tony Im del Departamento de la Policía de Los Ángeles.

Inmediatamente se cerraron algunos edificios en el área y evacuaron a varios empleados para revisar la escena. Posteriormente el sujeto fue detenido, quien presuntamente es un empleado que había mandado mensajes de amenaza .

Según The Hollywood Reporter, los oficiales de Netflix dijeron que la policía estaba “revisando el lote del estudio por precaución y asegurar que todo este bien. No existe peligro o amenaza inmediata para nuestros empleados ''.

Watch live: Employees on the Sunset Bronson studio lot appear to be led out of the Netflix building, aerial video from Sky5 showed https://t.co/OW1j4qfjos — KTLA (@KTLA) February 15, 2019

#BREAKING UPDATE: police have evacuate the area one man in police custody area is still on lockdown as police search the building.#netflix #Hollywood pic.twitter.com/0B2sT3rwUC — News flash (@BRNewsFlash) February 15, 2019