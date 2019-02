Vendedores ambulantes ofrecen ayuda a mujeres que sufran acoso

Como una muestra de solidaridad para que las mujeres se sientan seguras en sus recorridos en la capital, comerciantes ambulantes han pegado letreros en sus puestos con los que invitan a las víctimas de acoso sexual y de intento de secuestro a levantar la voz y pedir ayuda.

Las cartulinas verdes fluorescentes, en las que se lee “Amiga si alguien te está siguiendo o molestando acércate a este puesto y te ayudaremos #NiUnaMás”, fueron colocadas en los puestos que se ubican en las inmediaciones de la estación del Metro Balderas, en la intersección de Niños Héroes y Río de la Loza, alcaldía Cuauhtémoc.

Los letreros tiene el objetivo de que las mujeres que sufren esta clase de violencia se animen a pedir apoyo y que los delincuentes piensen dos veces las cosas antes de acosar a una mujer, aseguró María Guadalupe Suástegui, quien tiene un puesto de tacos de guisado.

“Como ciudadanos no nos queda más que unirnos, apoyarnos. Con los letreros esperamos que las chicas se animen a gritar, se acerquen si se sienten atemorizadas y que los maleantes lo piensen dos veces”, destacó.

En entrevista con Notimex, la vendedora compartió que en los ocho días que lleva instalado su puesto no le han solicitado ayuda. Sin embargo, mencionó que hay rumores de que en esta estación fue secuestrada una chica.

Por ello, cuando personal de la alcaldía le pidió sumarse a esta muestra de solidaridad no pensó ni un segundo en brindar su apoyo a las mujeres; “y la verdad esperemos que no recurran a nosotros pero la realidad es que vivimos una inseguridad que no nos deja estar tranquilos”.







Por su parte, Santiago Martínez y Estefany Alvarado, quienes viven en unión libre y tienen un puesto de productos para calzado y otro de tacos, mencionaron que tienen más de un mes con el letrero colocado.

“Nuestro objetivo sí era ser solidarios porque hemos visto muchas cosas que no solo pasan en la calle, pasan en el Metro, en donde sea; hemos visto este acoso y creemos que tenemos que detenerlo, por eso pusimos el letrero que es un símbolo de solidaridad”, señaló Santiago Martínez.

Entre grasas de zapatos, cepillos y agujetas, el vendedor destacó que él decidió brindar su apoyo porque constantemente ha sido testigo de cómo hombres al ver una mujer bonita la comienzan a molestar, “y eso no va, yo tengo una hija, una esposa, una hermana y no me gustaría que les hicieran nada”.

Y si bien durante el mes que llevan colocados los letreros en sus puestos nadie se ha acercado a pedir ayuda, “si hay mujeres que nos agradecen por el apoyo, por los anuncios, que hacen que se sientan un poco más seguras”, subrayó Estefany Alvarado.

En tanto Carlos Nava, quien oferta sudaderas y gorras, aseguró que esta zona es tranquila y que no ha visto ninguna clase de acoso. No obstante decidió poner su letrero, “como una muestra de solidaridad pero tiene que ser una solidaridad que venga de todos lados, para mostrar esa unión y no solo de palabra sino con acciones”.

Para el vendedor esta complicidad de los comerciantes no es algo nuevo, pues “claro que sí estamos unidos, somos una familia y nos echamos la mano para todo”.

Así entre sus productos y alimentos que ofrecen a los capitalinos, los comerciantes de las inmediaciones del Metro Balderas se han unido para defender a las mujeres, quienes en el último mes han demandado seguridad a las autoridades ante el incremento de casos de secuestro de féminas en la capital.

