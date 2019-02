Cientos de mujeres marchan contra feminicidios en Morelos

Este domingo, cientos de mujeres salieron a marchar contra la violencia feminicida registrada en Cuernavaca, Morelos.

Las protestantes, vestidas de negro, salieron desde la glorieta Emiliano Zapata hasta el zócalo de la ciudad con pancartas en las que se podía leer:

“Somos el grito de las que no tienen voz”; “Mujer si no luchas nadie te escucha”; “Desnuda te incomoda ¿muerta no?”; “Si mañana me toca quiero ser la última”, entre otras.

La consigna “Nos están matando” en una de las pancartas es la que más llamó la atención del contingente.











Frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, las feministas leyeron un pronunciamiento así como los nombres de mujeres que han sido asesinadas en el estado.

Según datos del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, en 2018 la cifra total de mujeres asesinadas fue de 82. En ese mismo año se registró la desaparición de 350 mujeres.

