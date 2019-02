Mhoni Vidente: Los horóscopos de la semana

Aries

Avanzarás en las relaciones públicas para crecer a nivel profesional; recuerda que este 2019 será tu año para conseguir mejores puestos de trabajo a nivel ejecutivo, así que continúa con esa buena actitud y profesionalismo. Cuidado con los chismes o malas amistades; enciende una veladora y rézale a tu ángel de la guarda para cortar las envidias o malas energías. Te llega un amor de Acuario o Virgo que será muy compatible contigo y hablará de darte seguridad y protección. Los casados enfrentarán problemas relacionados con celos o desconfianza, así que ten paciencia. Tus números de la suerte son 00, 17 y 32; tu color, el amarillo. Concretarás una contratación. Te busca un amor del pasado, pero será mejor cerrar ese círculo. Cuídate de dolores de espalda o cuello producto de la tensión.

Tauro

Tendrás mucho trabajo o juntas de última hora con jefes; recuerda que este 2019 tendrás más responsabilidades y más autoridad, así que mantente atento en tu desempeño laboral. Te llega un dinero extra y será por cuestiones de lotería con los números 02, 21 y 34. Tramitas tu visa o pasaporte. Te encuentras en tiempo de crecer y salir adelante en proyectos o negocios propios, pero siempre trata de tener desconfianza y muestra mucha cautela para que no te vean la cara. Hablas con tu pareja sobre ser padres o formar una familia. A los solteros les llegará un amor de Leo o Libra. Tu signo domina el carácter y la desconfianza, pero evita dramatizar o exagerar las situaciones sentimentales y vivir en paz. Preparas tus vacaciones para marzo. Usa prendas de color amarillo para atraer la fortuna.

Géminis

Estarás rodeado de energía positiva para crecer profesionalmente. Controla tu carácter, recuerda que a veces dices palabras que lastiman. Cuídate de dolores de espalda o estómago generados por tanta energía negativa de tu trabajo. Date baños de canela para alejar las malas vibras y enciende una veladora roja. En el amor te sentirás de lo mejor porque te buscarán amores nuevos. Tu mejor compatibilidad será con Virgo, Libra y Aries. Tramitas pagos de tu casa o tarjeta. Pon atención a tus sueños, que tu ángel de la guarda te manda un mensaje para prevenirte de algún peligro. Tu mejor día será el 21 de febrero, porque servirá para negociar proyectos exitosos. Recibes un dinero extra y será por juegos de azar; apuesta por los equipos de animales y con tus números de la suerte, que son 09, 21 y 43. Tu color, el azul fuerte.

Cáncer

Padecerás por muchas presiones laborales o deudas del pasado; quizá debas vender tu carro o cambiarlo para salir de deudas y no estresarte tanto. Cuídate de dolores de los huesos o de columna. Tendrás juntas de última hora o vendrá gente de fuera para supervisión; ten todo en orden. Ya no te desanimes en cuestiones de negocios, recuerda que se te darán, sólo ten calma y trata de pintarlo de colores fuertes para atraer más la abundancia. En el amor estarás de lo mejor y por fin decides entregarte por completo a tu pareja, que es del signo Escorpión o Sagitario; hablarán de reconciliación o amor verdadero. Te llega la propuesta de dar clases o conferencias. Recuerda que tu hambre es por nervios, ve a una terapia psicológica para sacar todos tus traumas. Tus números de la suerte son 19, 22 y 76; tu color, el rojo.

Leo

Cambias de trabajo o decides buscar en otra parte donde puedas superarte más. Cuidado con tener dos parejas a la vez; a tu signo lo domina la pasión y el sexo ocasional, pero trata de ser más controlado. Piensa menos y actúa más para lograr tus objetivos. Ya no mires atrás en cuestiones de amores, es mejor cerrar círculos y empezar de nuevo con alguien de Libra o Piscis. Te regalan una mascota o decides adoptar una. Haz ejercicio o corre para mantenerte sano. Será una semana de muchas fiestas. Te vas de viaje por cuestiones de trabajo. Que ya no te dé igual tu condición de vida, dale más valor y fuerza a lo que realizas, sobre todo en la escuela. Pagas deudas pasadas. Te compras un carro. Tus números de la suerte son 08 y 77; tu color, el verde. Recuerda que tu signo siempre sale adelante de los problemas.

Virgo

Semana de renovación total en tu vida personal. Por fin aprendes que lo que te pasa es porque así debía ser. Es momento de dejar todo lo negativo y avanzar. Evita comer tanto en la calle para no enfermarte del estómago. Recibes un dinero extra y será por cuestiones de lotería con los números 09 y 17. Invierte en tu negocio o pide un crédito bancario para hacerlo. Aléjate de las malas compañías, recuerda que se te pueden pegar las energías negativas de otras personas, por eso trata de juntarte con gente más positiva. Tendrás ayuda de tu ángel de la guarda, así que invócalo más seguido. Tu mejor día será el 19 de febrero. Tendrás buena vibra para realizar todos los cambios que necesitas para crecer como persona. Te enamoras de lleno otra vez de alguien del pasado. Tu color, el rojo intenso.

Libra

Tendrás mucho ánimo por empezar a trabajar, así que organízate bien y no tengas miedo a los cambios. Decides salir de viaje por cuestiones familiares. Arreglas papeles de gobierno, tramitas alguna identificación o realizas pagos de impuestos. Cuidado con la rodilla o problemas de huesos, es posible que te duelan por los cambios de temperatura. Tendrás un golpe de suerte el 21 de febrero o muy buenas noticias en todos los sentidos. Evita estresarte en tu trabajo o date tiempo para resolver tus problemas. Te buscan para que pagues una deuda del pasado. Los casados deberán tener mucha paciencia con su pareja porque hablarán de divorcio. Tus números de la suerte son 04 y 13; tu color, el azul. Recuerda que el amor no se busca, y a ti ya te encontró, así que es cuestión de tiempo para formalizar.

Escorpión

Serán días de aprendizaje para no caer en la monotonía en tu vida. Ten en cuenta que el amor siempre llega, así que ten calma porque esta semana te buscará alguien de Piscis o Tauro que te hará sentir muy enamorado. Visita más a tu abuelos, porque uno de ellos estará enfermo. Cuidado con las personas casadas, evita seguirles el juego porque saldrás perdiendo. Convéncete de ser feliz y no dudes. En el trabajo tendrás la oportunidad de superarte en todos los sentidos. Si buscas embarazarte, lo lograrás este año. Cuidado en las juntas de trabajo, trata de no opinar cuando no te lo piden. Tus números de la suerte son 04, 13 y 25; tu color, el amarillo. Recuerda que a tu signo lo domina la pasión sexual, por eso sientes que ya no quieres a tu pareja; trata de hablar del tema y llegar a un acuerdo, no buscar el divorcio.

Sagitario

Gozarás de mucha suerte en todos los sentidos; los nacidos bajo este signo serán muy afortunados en cuestiones amorosas. Cuídate de dolores de cuello o cabeza. Los solteros estarán rodeados de amores de Aries o Leo. Sales de viaje por cuestiones de trabajo o negocios. Te metes al gimnasio; recuerda que tu signo tiende a engordar o a comer por nervios. Cuidado con los accidentes en la calle o trata de manejar más tranquilo. Te llega una auditoría o tendrás revisión de tus jefes, así que trata de poner en orden todo lo que necesitas. Eres bueno para los juegos de azar y esta semana reina la suerte de tu lado. Tus números de la suerte son 01, 21 y 36; tu color, el naranja. Te compras ropa o cambias de look. Duerme a tus horas para que te sientas con más energía. Compras un regalo para un familiar.

Capricornio

Resuelves pendientes. Este año será de renovación total y por eso debes mantener una mentalidad triunfadora para no dejarte caer por cualquier situación. Te busca una ex pareja para hacerte reclamos o cobrarte dinero. Tienes la oportunidad de conocer personas de Géminis o Cáncer que serán muy compatibles contigo. Tendrás un mensaje divino por medio de un sueño, así que pon atención a las revelaciones. Cuidado con los dolores de cabeza o acude con el oculista. Entras de nuevo a la escuela para iniciar cursos de administración o diseño en sistemas. Ten paciencia respecto a los negocios, que este año tendrás la oportunidad de salir adelante. Visita más a tus padres. Compras un departamento o sacas un crédito para una casa. Tus números de la suerte son 03 y 16; tu color, el azul.

Acuario

Se avecinan cambios radicales en tu vida. Si tienes un trabajo estable busca una promoción o que te suban de puesto, tú puedes con eso y más en lo laboral. Te llega un dinero extra por una deuda o venta de una casa. A partir del 20 de febrero te rodeará una corriente de energía positiva en cuestiones de dinero o abundancia. Cuídate de dolores de riñón o intestino; toma más agua y evita el consumo de café o refrescos. Eres el mejor para los eventos o relaciones públicas, toma un curso de especialización que te ayudará en tu futuro. Recuerda que a veces es mejor ser espectador que involucrado, así que no te metas en problemas que no son tuyos. Arreglas papeles de una demanda laboral o de un fraude y todo saldrá a tu favor. Tus números de la suerte son 00, 16 y 35; tu color, el rojo. Alguien de Aries o Libra vendrá a ti más fuerte que nunca.

Piscis

Hablarás con amigos o amores del pasado sobre dejar los rencores a un lado. Los próximos días serán para procurar la justicia en el entorno laboral. Tendrás mucho ánimo para emprender diferentes actividades en tu vida. Hay una energía positiva que te rodeará a partir del 20 de este mes. Te llega un aumento de sueldo. Tus jefes te ven con buena oportunidad de crecer en lo profesional y te ofrecen un nuevo puesto fuera de tu país o cuidad. Alguien del trabajo se está enamorando de ti, trata de poner en claro tus sentimientos y decirle lo que sientes. El amor de tu vida llegará el viernes y hará cambiar por completo tu entorno. Cuidado con problemas de la piel. Te busca un familiar para pedirte ayuda o dinero prestado. Piensas en irte a vivir fuera y se te dará, sólo ten calma, que todo vendrá a tu vida. Tus números de la suerte son 07 y 13; tu color, el azul fuerte.

