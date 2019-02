Aislinn Derbez: así logró mejorar su vida

Olivia O"Gam

La actriz mexicana Aislinn Derbez es la nueva imagen de la campaña ‘Mejora tu vida’ de Coppel, que ha roto todas las expectativas de la marca en Internet con millones de reproducciones en Facebook y YouTube. Y es que través de la inspiradora historia de Aislinn, la marca invita a que, al igual que ella, podamos crecer y superarnos.

El video promocional de la campaña muestra a una Aislinn Derbez con sus sueños de infancia y cómo la presión por brillar y destacar hizo que se esfumaran, aunque también destaca a una mujer fuera de los reflectores que pudo confrontar sus miedos y sentirse plena.

En entrevista con Publimetro México, la actriz manifestó que cada vez es más evidente la voraz sed de competencia: “Todo el mundo se enfoca en ganarle a los demás, en ver quién brilla más o cómo pisar al otro para que yo luzca. Todo eso hace mucho daño. Quiero mandar el mensaje de que ser el número uno y que todo el mundo te admire no te da la felicidad. La felicidad es algo muy distinto al éxito. El éxito no te brinda la felicidad, en cambio la felicidad sí te lleva al éxito siempre, pero es otro tipo de éxito”.

Para la actriz, el periodo de los 20 a los 30 años fue muy fuerte y de crecimiento personal. Fue una época de confrontar sus miedos e inseguridades del pasado y el presente. Tal como comparte en la campaña, dejar el baile la marcó y le sirvió para después buscar mejorar su vida. Mucho tiempo se reprochó cómo pudo dejar de bailar ballet si lo amaba tanto y siempre encontró que entre las razones estaban presentes el miedo y la presión.

“Estuve a punto de no ser actriz precisamente por sentir ese miedo y esa presión de decir ‘es que si no logro cosas tan grandes como mi papá o como mi abuela voy a hacer el ridículo, entonces mejor no soy actriz. A lo largo de mi vida ya se habían dado otros ejemplos similares, hasta que dije ‘no, me tengo que enfrentar a lo que me da miedo y hacer lo que realmente a mi me gusta, lo que quiero y lo que me llena'”.

El cambio

El primer paso de Aislinn para mejorar su vida fue buscar cómo resolver sus miedos, inseguridades y conflictos del pasado. “Fue a través de muchas cosas, lo primero que hice fue empezar a leer mucho sobre esos temas. Ir sanando mis propios conflictos, también fue a través de meditar, de talleres, luego empecé también a tomar terapia. Fue ir conociéndome a través de esas cosas”.

El camino no fue fácil, una de las cosas que más trabajo les costó confrontar fue la presión de lograr las expectativas que le imponían, la presión de ser como su familia y la inseguridad de sentir que no era suficiente.

La actriz refiere que las cosas que le han cambiado la vida no están relacionadas con su trabajo o éxito profesional. “Me di cuenta que cuando salía de trabajar, cuando me iba de viaje, leía libros importantes para mi, hacía algún taller o iba a alguna terapia era lo que más me llenaba en la vida, lo que más me hacía crecer. Tiene que ver con mi búsqueda personal, ir sabiendo quién soy más allá de todo lo que me habían impuesto en mi infancia”.

La mejor versión de Aislinn Derbez

Otro factor de cambio fundamental en su vida fue convertirse en madre: “La maternidad es el espejo más fuerte para ver todo aquello que no has querido confrontar desde tu infancia. Cuando eres mamá se te pone en frente te da 50 cachetadas y te dice ‘o lo confrontas y creces o puedes seguir tapándote los ojos’. Yo decidí verlo. Me di cuenta que para transformarte, para poder llegar a una mejor versión de ti, tienes que pasar por la peor versión de ti”.

Aislinn Derbez subrayó que, para confrontar las programaciones negativas de la infancia y mejorar tu vida, se necesita de apoyo: “Es difícil hacerlo solo porque generalmente no podemos ver lo que está en el inconsciente. Se necesita de apoyo de otras herramientas ya sea de libros u otras cosas. Hay gente que necesita ir a una terapia, pero hay otros que yendo a surfear o viajando por el mundo lo resuelven. Es importante ser sincero contigo y encontrar lo que te apasiona y lo que te gusta. Recomiendo mucho una buena terapia para explorar tu pasado, tu visa y todas esas cosas no resueltas. Hay muchas herramientas disponibles, pero a veces no nos damos cuenta o no nos atrevemos a experimentarlas”.

Finalmente, envió un mensaje a los niños que buscan el éxito y la felicidad: “Que busquen todo aquello que les divierte, les apasiona y les emociona, porque es una gran clave de lo que los va a hacer felices en la vida. Que sepan que son suficientes tales como son y que no tienen que llenar ninguna expectativa de nadie”.