Participación del Ejército decisiva para serenar al país, insiste AMLO

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador aseguró que la lealtad que ha mostrado el Ejército a la nación es indispensable para pacificar al país, así como trabajo coordinado con las demás corporaciones de seguridad, como se logró en Coahuila con un mando especial en La Laguna, por lo que insistió en la creación de la Guardia Nacional.

“El pueblo de México los necesita para enfrentar el grave problema de la inseguridad y la violencia, esta institución tan importante de la República va a ayudarnos mucho, va a ser decisiva para serenar al país, para que haya paz y tranquilidad en México.

“Lo que se logró aquí en Coahuila es una prueba de la importancia del Ejército y del trabajo coordinado con otras corporaciones, el mando especial que se estableció en La Laguna dio buenos resultados, eso es lo que queremos extender a todo el país con la creación de la Guardia Nacional”, explicó durante la celebración del Día del Ejército en Coahuila.

También aprovechó para pedir al Poder Legislativo que aprueben la reforma constitucional que permita la creación de dicha corporación, en donde se establezca que las misiones del Ejército serían de seguridad pública, sin dejar a un lado la defensa nacional, la seguridad interior y brindar ayuda en casos de desastres.

“Estoy seguro que los senadores y diputados van a probar la reforma para tener la Guardia Nacional y podamos constituir esta corporación con el profesionalismo, disciplina, experiencia que se tiene en el Ejército, estoy muy satisfecho del apoyo, del respaldo del Ejército y de la Marina, sin el poyo de ustedes no tendríamos resultados como ya se están logrando, sin ustedes no hubiéramos podido combatir el robo de combustible”.

¿Cómo eligió al secretario de la Defensa Nacional?

Durante el evento, López Obrador dijo que ante las propuestas que le presentaron para elegir al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le dio satisfacción encontrar que la mayoría de los general es son hijos de campesinos, obreros o comerciantes.

“Este es un ejército popular, los altos mando del ejército no pertenecen a la oligarquía, no están involucrados en negocios que se hacen al amparo del poder público, por eso me costó trabajo hacer la selección, pero por qué decidí por el general Luis Cresencio Sandoval González, porque en todo su expediente y en información que recabé se desataca algo que para mí es fundamental: incorruptible; por eso es el secretario de la Defensa”.

