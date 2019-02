¿Qué hacer ante el secuestro de perros?

Dead y Lemmy, dos perros bulldog fueron secuestrados el lunes en la alcaldía de Iztacalco, en la Ciudad de México donde los robos de perros son cada vez más comunes, los dueños muchas veces no saben cómo actuar o qué hacer si su mascota es secuestrada. En La Silla Rota te presentamos algunos consejos para saber cómo reaccionar y denunciar este ilícito:

Razas más robadas

Entre las principales razones por las que el secuestro de mascotas, principalmente perros está la venta de estos y para criaderos ilegales de la raza, por lo que existen razas que corren más riesgo que otras:

Pomerania

Maltés

Chihuahua

Pug

Bulldog francés

El precio del rescate aumenta cuando la mascota cuenta con un certificado pedigree y es más común que sean sustraídos en colonias de clases media y alta.

A pesar de que en el Código Penal, el secuestro de mascotas es catalogado como robo de pertenencias y en algunos casos como extorsión.

Robo en el Código Penal

Según el artículo 382 del Código Penal:

Al que disponga para sí o para otro, de cualquier cosa ajena mueble, de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio, se le sancionará con prisión hasta de 1 año y multa hasta de 100 veces el salario, cuando el monto del abuso no exceda de 200 veces el salario. Si excede de esta cantidad, pero no de 2000, la prisión será de 1 a 6 años y la multa de 100 hasta 180 veces el salario. Si el monto es mayor de 2,000 veces el salario la prisión será de 6 a 12 años y la multa de 120 veces el salario.









Publicidad









Extorsión en el Código Penal

El artículo que habla de la extorsión en México es el 390 que dice:

Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa.

Consejos ante el secuestro de tu mascota:

Acude a denunciar el robo de tu mascota ante el Ministerio Público

Evita anunciar recompensas pues evidencias una posible "solvencia económica"

Al contrario de lo que se piensa, este no es un delito nuevo pues se tienen denuncias por este tipo de secuestro desde hace años. En La Silla Rota hay registro de este tipo de casos tales como el de "Gala" desde el 2017.

Gala era una cachorra de raza bulldog francés que fue secuestrada en la alcaldía Alvaro Obregón cuando su dueña la dejó amarrada 15 minutos en lo que realizaba algunas compras, tiempo después una mujer llamó al número que se encontraba en la placa de Gala y explicó a su dueña que su hermano tenía a la cachorra, la maltrataba pero no quería entregarla a su dueña por miedo a su hermano.

Aunque la dueña pudo recuperar a su mascota, esta estuvo un mes secuestrada, por lo que se recomienda extrema precaución ante este delito.