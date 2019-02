Se cuadruplica cierre de negocios por la Línea 3 del Tren Ligero

La Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco) presentó un nuevo diagnóstico sobre las afectaciones por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero y del Paseo Alcalde y donde destacan que desde el inicio de los trabajos en agosto de 2014 y hasta la fecha, 216 negocios han tenido que cerrar sus puertas por quiebra. Esto implica que en un lustro se cuadriplicaron los negocios que desaparecieron a causa de estos dos proyectos.

En total, las pérdidas económicas en la zona se cuantifican en 590 millones de pesos.

1,120 negocios con alguna afectación económica 2,700 empleos perdidos 216 negocios cerrados 590 millones de pesos en pérdidas

El presidente de Canaco Guadalajara, Xavier Orendain de Obeso, se dijo confiado que en la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el 9 de marzo, se mencione una fecha definitiva para concluir con las obras de la Línea 3, además del anuncio de la liberación de los recursos faltantes. Pidió además que las autoridades realicen acciones para poder regresar a la vida al primer cuadro de la ciudad:

“Los 590 millones de pesos son ventas no realizadas, es pérdida real comparada a periodos iguales, es un dinero que no se puede recuperar, pero es un dinero que esperamos pueda llegar a las familias tapatías a través de iniciativas de reactivación y de nuevos eventos. Se notó una mejoría con el Día del Amor y la Amistad, se notó una mejoría con el festival GDLuz… no se podrá recuperar lo que ya se perdió, ahora es cuestión de buscar como reactivamos el Centro”, mencionó Orendain.

Por su parte, Alejandro Salas, delegado de Canaco en el Centro Histórico de Guadalajara, explicó que en los 40 meses de obras de la Línea 3 del Tren Ligero, hay zonas donde hubo mayor afectación que otras, por ejemplo en El Santuario y en el cruce de avenida Revolución con la Calzada Independencia.

Acciones propuestas por la Canaco para reactivar el corredor de Alcalde y el Centro Histórico en lo general: