David Alexir cumplía con perfil establecido, asegura directora del Conacyt

La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, afirmó que eligió a David Alexir Ledesma "con toda conciencia de que cumplía con el perfil que estaba marcado en la plaza", dijo este jueves en una entrevista al programa de radio de Carmen Aristegui.

La semana pasada Alexir Lesdema renunció a su cargo como subdirector de Comunicación e Información Estratégica de Conacyt, después de que EL UNIVERSAL informara que el joven de 29 años no tenía la experiencia profesional ni académica para estar al frente de este cargo. En redes sociales, diversos sectores de la comunidad científica se manifestaron en contra del nombramiento de Ledesma y días después renunció a su puesto.

"Es un joven, sí, pero eso no es ningún pecado, pero con características que me llevaron a mí a seleccionarlo en una posición en la que no que no requería tener una carrera terminada. Él tenía cualidades que no encontré en otros prospectos que tenían carreras o inclusive posgrados", señaló Álvarez-Buylla.

En la declaración que David Ledesma presentó ante la Secretaría de la Función Pública, sólo registró como máximo grado de estudios cursar el tercer semestre de la licenciatura de Comunicación.

"Él combinaba un conocimiento de ciertos aspectos de la ciencia, después de una carrera de química, prácticamente terminada, que no pudo terminar por razones parecidas a las que ahora le ocurrieron, de acoso, por cuestiones de homofobia, él es un chico homosexual, y dejó algunas materias pendientes, no se recibió, pero decidió dedicar su vida justamente a la comunicación en esta área de derechos humanos, derechos sexuales, etcétera, y en una suerte de integración muy virtuosa entre capacidades de comunicación, sensibilidad para escribir y conocimiento científico", argumentó la científica.







La titular de Conacyt aseguró que "no es fácil encontrar a alguien así" y que no se cometió ninguna falta administrativa con la incorporación de Ledesma. "El compromiso y la excelencia con la cual él estaba realizando su trabajo, que a pesar de su juventud, tiene mucha experiencia en lo que se requería en esa posición. La estaba realizando de manera impecable", dijo a Aristegui.

David Ledesma quien percibía 44 mil pesos mensuales, registró en DeclaraNet, como experiencia laboral, haber trabajado como asesor de discursos de la entonces senadora Dolores Padierna y editor en el portal de noticias de Jenaro Villamil, que fue propuesto por el presidente para ser titular del Sistema Público de Radio y Televisión.

Sobre la renuncia de su subdirector, María Elena Álvarez-Buylla comentó: "Yo lo defendí, yo lo apoye hasta el final, pero el linchamiento social, el linchamiento público del que sufrió, con exposición inclusive de su vida personal, con una cuestión muy penosa, yo creo que son herramientas de manipulación, lo fue quebrando”.

"Hubiera querido que él siguiera. Sí entiendo el malestar […] Obviamente sí creo que los estudiantes deberían de recibir una beca más digna, estamos trabajando en ese sentido, pero eso es una cosa y otra cosa es que no fuera exóticamente justificable, inclusive administrativamente valido y correcto, el que David Ledesma estuviera ahí", agregó la directora.

