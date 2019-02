Pobladores de Hidalgo cierran Insurgentes para exigir obras en su comunidad

Al menos 200 habitantes del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, cerraron esta tarde la circulación en Insurgentes con dirección al sur a la altura de Parque Hundido.

La movilización llegó está mañana a las 09:00 horas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para exigir la pavimentación y mejora urbana del municipio, demanda que sostienen desde hace cuatro años.

Al no obtener respuesta a sus peticiones, un grupo de los manifestantes cerraron la circulación cerca de las 13:45 horas para presionar a las autoridades.

Un testimonio que pidió el anonimato, comentó a Publimetro que en las próximas horas tomarán las instalaciones de la SCT hasta que su demanda de infraestructura sea solucionada.

En caso de no haber respuesta durante este jueves, los pobladores de Ixmiquilpan aseguraron que más vecinos acudirán a esta manifestación.

A través de redes sociales varias personas mostraron su descontento por esta manifestación. Además, el Metrobús implemento circuitos para ofrecer el servicio en la Línea 1.

Hoy me levante con el pie izquierdo, decidí regresarme a mi casa … y no puedo llegar porque hay manifestación en #Insurgentes y #pilares. Me urge una 🍺 pic.twitter.com/QhbQyp2TEt

— daniela gonzalez (@daniela_mxdf) February 21, 2019