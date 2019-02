Maduro libera a Jorge Ramos y a su equipo de Univisión

Daniel Coronell, directivo de Univisión Noticias, informó que ya fue liberado el equipo de esta cadena conformado por Jorge Ramos, María Martínez, Claudia Rendón, Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán y Francisco Urreiztieta quienes fueron retenidos arbitrariamente en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela.

"Confirmado: Estoy hablando con Jorge Ramos. Él y los otros miembros del equipo fueron liberados. Los equipos y el material de la entrevista que no le gustó a Nicolás Maduro fueron confiscados", escribió.

En sus primeras declaraciones, Ramos señaló que el presidente se molestó por las preguntas y por ser llamado "dictador" al mostrarle las imágenes de la crisis humanitaria en Venezuela.

Univisión News había informado a través de twitter que el equipo encabezado por Jorge Ramos se encontraba entrevistando a Nicolás Maduro, pero a este no le gustaron las preguntas, por lo que el equipo técnico también fue confiscado.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para América Latina, exigió la liberación inmediata del equipo periodístico y pidió a la comunidad internacional mantenerse alerta al caso.

Asimismo exhortó a Andrés Manuel López Obrador y al gobierno mexicano exigir la liberación del periodista mexicano: "no pueden quedarse en silencio cuando un ciudadano mexicano ha sido retenido por la dictadura"

Sin embargo, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, solo externó preocupación por parte del gobierno ante la situación.

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones de Venezuela, respondió a Univisión que era mentira que estuvieran retenidos y que, por el contrario, el equipo se encontraba en camino hacia su hotel.

Sin embargo, la televisora no pudo establecer contacto con Ramos ni nadie más del equipo hasta que fueron liberados y se confirmó de propia voz que estuvieron retenidos.

Kimberly Breier, secretaría de Estado para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, aseguró que es Departamento de Estado tomó conocimiento de la retención y exhortó al gobierno de Venezuela a liberar al equipo de Ramos.

