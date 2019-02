¿Tienes un felino gruñón? Estudio asegura que los gatos tienden a imitar a sus dueños

De seguro has escuchado ese dicho que los perros se parecen a sus dueños. Si bien puede ser cierto no son los únicos, ya que según una investigación publicada en la revista Plos One aseguró que los gatos domésticos copian el comportamiento de las personas que los rodean.

Expertos en comportamiento animal de la Universidad de Lincoln explicaron que los propietarios neuróticos eran menos probables a dejar que sus mascotas salieran de su casa. Por esta razón los felinos tenían mayor posibilidad de tener sobrepeso y estar ansiosos. De esta manera mostrando problemas de comportamiento como rascarse en los muebles o rayarlos, informó Daily Mail.

LOS GATOS "UN MINI YO"

La investigación tuvo su origen en estudios que trataban de evidenciar cómo cómo un estilo de crianza puede afectar la personalidad de un niño.

Danielle Gunn-Moore, profesora de medicina felina en la Universidad de Edimburgo, señaló que "los gatos son un mini-yo. Son criaturas sensibles fuertemente afectadas por las personas que los rodean".

El estudio incluyó pruebas de personalidad en 3,300 dueños de los felinos y también descubrió que los gatos de raza tenían más probabilidades de tener sobrepeso.

Otros expertos en gatos respaldaron los hallazgos, constató Daily Mail.

