Congreso designa a Marian Boy como procuradora ambiental de la CDMX

El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen por el que se aprueba el nombramiento de Mariana Boy como titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) por un periodo de cuatro años.

Dicho dictamen es producto de la terna presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que además figuraban César Murillo Juárez y Vladimir Humberto Pliego.

Con 53 votos a favor, los diputados locales eligieron a Boy durante una discusión que duró aproximadamente 25 minutos; en entrevista posterior a rendir protesta aseguró que ella designará los espacios conforme a los perfiles que se requieren.

"He colaborado con el Partido Verde, pero no soy militante del partido, y yo vengo a la Procuraduría a desempeñar un cargo público, a ser servidora de los capitalinos, no debo prácticamente a nadie", dijo.