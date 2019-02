Integrantes de la CNTE se concentran frente a Palacio Nacional

Alrededor de 300 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se concentraron frente a Palacio Nacional, minutos antes de iniciar la habitual conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La mañana de este martes, el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó:

“#PrecauciónVial afectada la circulación de #PlazaDeLaConstitución entre Corregidora y Moneda por manifestantes”.

Por lo anterior, recomendó a los automovilistas evitar la zona centro y circular por Eje 1 Norte López Rayón, Eje 1 Oriente Circunvalación y Eje Central Lázaro Cárdenas, así como por José María Izazaga y Doctor Río de la Loza.





Segundo día de protestas de la CNTE

Este lunes, maestros, integrantes de la sección 22 de la CNTE, instalaron un plantón en los alrededores de la Cámara de Diputados, el cual dijeron durará 72 horas.

El contingente protesta por la reforma educativa del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto. Exigen “una verdadera abrogración” y enfatizan que no aceptarán que los legisladores federales aprueben una iniciativa que no incluya los planteamientos expresados por el movimiento magisterial.

Este martes, muy temprano, se trasladaron desde el Metro San Lazaro hacia Palacio Nacional para realizar un mitin y después trasladarse nuevamente a las inmediaciones de la Cámara de Diputados, donde se mantendrán hasta el miércoles.

