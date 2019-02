Trump llega a Hanoi para su cumbre con Kim sin elevar las expectativas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Hanoi para reunirse este 27 y 28 de febrero con el líder norcoreano, Kim Jong-un, sin hacer grandes pronunciamientos ni elevar las expectativas respecto a los posibles resultados de la cumbre en materia de desnuclearización.

Diez horas después que Kim y por un medio de transporte distinto -el avión en lugar del tren-, Trump llegó a Hanoi para la segunda ronda de su única gran apuesta diplomática, el proceso de distensión con Corea del Norte.

"Acabo de llegar a Vietnam. Muchas gracias a toda la gente por su gran recibimiento en Hanoi. ¡Multitudes tremendas, y mucho amor!", tuiteó Trump desde su hotel en la capital vietnamita.

Just arrived in Vietnam. Thank you to all of the people for the great reception in Hanoi. Tremendous crowds, and so much love!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2019