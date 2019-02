Van por multas y cárcel para combatir el acoso callejero en Guadalajara

El ayuntamiento de Guadalajara discutirá en comisiones una iniciativa presentada en el pleno este miércoles pretender aumentar sanciones a nivel municipal para combatir el acoso callejero contra mujeres. En una de sus propuestas establece la posibilidad de clausurar y multar establecimientos comerciales, así como obras en construcción, si es que alguno de sus empleados hostiga, acosa u comete otro acto contra la integridad de una mujer.

Otra medida es configurar el acoso callejero como falta administrativa, con sanciones económicas e incluso arresto en la barandilla municipal.

El documento fue presentado por el regidor emecista Luis Cisneros Quirarte quien explicó: “Actualmente no existe esta figura. Se sancionan las molestias o agresiones pero no tiene una connotación de género; las agresiones verbales incluso conllevan el arresto de 36 horas; pero como tal no está el acoso sexual”.

80% de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual mientras recorrían el Centro Histórico de Guadalajara, según un estudio de ONU Mujeres y el ayuntamiento de Guadalajara

Lo que se sancionaría serían miradas lascivas, agresiones verbales, silbidos, jadeos, piropos de cualquier índole, gestos obscenos o quienes estén tomando fotografías o videos hacia una persona sin su consentimiento y con claro objeto de hostigamiento. También se castigará los tocamientos, roces, abrazos o caricias que no sean autorizadas por quien los reciben y desde luego el exhibicionismo.

El funcionario mencionó que para que la policía pueda detener al acosador, sólo se necesita que haya flagrancia o que la víctima cuente con un testimonio que avale la agresión. La sanción iría a 36 horas de arresto hasta 80 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El regidor agregó que también se busca que haya un tipo de sanción moral, es decir, que el agresor se sienta avergonzado de su acción.

Un complemento para el Código Penal del Estado, señala el promotor

A pesar que el artículo 176-Bis del Código Penal del Estado de Jalisco sanciona el hostigamiento sexual y el acoso, no tiene especificaciones para esclarecer como actuar dentro del acoso callejero. En su párrafo segundo sólo define que “comete el delito de acoso sexual el que con fines o móviles lascivos asedie o acose sexualmente a otra persona de cualquier sexo, al responsable se le impondrá sanción de uno a cuatro años de prisión”, pero no acciones para situaciones en el espacio público.

A decir del promotor de esta iniciativa, con la modificación del artículo 88 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, se podría comenzar a actuar en la materia.