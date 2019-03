SpaceX realiza prueba crucial a cápsula para astronautas

SpaceX está cada vez más cerca de un vuelo espacial con humanos a bordo con el debut programado para este fin de semana de una nueva cápsula diseñada para astronautas.

El vuelo de prueba de seis días será real en todos los aspectos, comenzando con un lanzamiento en Florida el sábado y un aterrizaje al siguiente día en la Estación Espacial Internacional. Pero la cápsula Dragon no llevará a bordo humanos, en su lugar tendrá como pasajero a un maniquí pruebas de nombre Ripley, en honor a la fuerte protagonista de las cintas de “Alien”, que vestirá el mismo traje espacial blanco de SpaceX que portarán los astronautas.

La NASA no espera que esta travesía tan importante se efectúe a la perfección. Pero las lecciones aprendidas deberían mejorar la seguridad cuando dos astronautas de la NASA aborden una cápsula Dragon en julio.

“Los saltos gigantescos se logran mediante una serie de pasos más pequeños y consistentes. ¡Este será un gran paso!”, tuiteó el jueves el astronauta Scott Kelly, quien fue residente de la NASA por un año en la estación espacial.

Giant leaps are made by a series of consistent smaller steps. This one will be a big step! Good luck to @nasa & @SpaceX on tomorrow’s 1st test flight of a commercially built & operated American rocket & spacecraft designed for humans to launch to @Space_Station! #LaunchAmerica https://t.co/xh6LalyZpY

— Scott Kelly (@StationCDRKelly) February 28, 2019