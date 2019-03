PAN y PRI presentan iniciativas contra asaltos en motocicletas en CDMX

Diputados del PRI y PAN en el Congreso de la Ciudad de México buscan endurecer requisitos para bajar la incidencia a bordo de motocicletas.

En el PRI, Guillermo Lerdo de Tejada contextualizó que de 2010 a 2016 se reportaron más de 11 mil personas detenidas por cometer delitos a bordo de motocicletas, de acuerdo con cifras oficiales.

En ese sentido, el legislador tricolor presentó un proyecto que reforma y adiciona la Ley de Movilidad local en materia de regulación del uso de este tipo de transporte.

Específicamente, se reformaría la denominación del título del Capítulo II y se adiciona un artículo 64 bis, ambos de la Ley de Movilidad para el Distrito Federal, para quedar como sigue: "Cuando se trate de motocicletas, todos los conductores deberán portar las letras y números completos de la matrícula de identificación de sus unidades adheridas a la parte frontal y/o lateral de sus cascos, o en su caso, adherirlo a la parte frontal o trasera de sus chamarras o chalecos. Lo anterior también será obligatorio, de ser el caso, para sus acompañantes".

Las características técnicas y medidas de los rotulados que deberían acompañar a los cascos, chalecos o chamarras, serían indicados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), pero será indispensable que sean "elaboradas con material indeleble y reflectivo".

Posteriormente, el 28 de febrero, la bancada del PAN planteó que las motocicletas lleven una placa delantera para que se identifiquen con facilidad, pues según cifras oficiales, de 2010 a 2018 se han cometido 21 mil 620 ilícitos a bordo de motocicletas, motonetas o scooters, como lo son robo a transeúnte, a cuentahabiente, de celular, a negocio, de vehículo, a transporte público, portación de armas, posesión de estupefacientes, privación ilegal de la libertad, secuestro exprés, homicidio doloso y culposo, entre otros.

Además, una vez cometidos los delitos, la identificación del vehículo se complica a pesar de que existen arcos detectores de matrículas, pues estas sólo funcionan con las delanteras.

En este sentido, el PAN busca adicionar una aclaración en el Artículo 254 fracción II de la Ley de Movilidad, "a fin de que se prevea la instalación no de placas, pero sí de calcomanías delanteras con el número de matrícula en motocicletas, lo cual permitirá, además de llevar un registro pormenorizado de los usuarios y de detectar las infracciones de tránsito, combatir y desincentivar el robo".

Además, el vicecoordinador del PAN, Christian Von Roehrich, mencionó que se debe aplicar en igualdad la fracción II del artículo 45 del Reglamento de Tránsito local que especifica "sin distinción, que los vehículos motorizados que circulen en el territorio de la Ciudad de México, deben contar con la calcomanía de circulación permanente" por lo que el Gobierno capitalino debe elaborar la reglamentación para que las motocicletas también cumplan con esta ley.

Al respecto, los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la procuraduría capitalinas dijeron estar de acuerdo en las dos iniciativas presentadas en el Congreso local.

"Me parece excelente… incluso hay que ponérselos a los cascos, porque el problema es que se está utilizando mucho la moto para cometer delitos. Desde la moto avientas balazos, jalan la bolsa, te roban cuando estás en el tráfico. No traen placa y con el casco ni siquiera se puede ver quiénes son, me parece que identificarlos es una muy buena medida", procuradora Ernestina Godoy