Van a cambiar radicalmente las cosas en México, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que durante los tres meses de su gobierno se ha mostrado que se llevará a cabo un cambio de régimen, así lo aseguró durante la entrega de diversos programas en Hermosillo, Sonora.

“Van a cambiar radicalmente las cosas en Sonara y en México, no va a ser más de lo mismo, no es maquillaje, es un cambio de régimen, apenas llevamos tres meses y ya quedó de manifiesto que no es simulación, no vamos a seguir con la misma política económica y no vamos s permitir que se siga saqueando a México”, aseguró.

Asimismo, al igual que en un evento previo en Chihuahua, llamó a la unidad en el país, “dejemos los pleitos, la cuarta transformación también es la reconciliación, entonces tenemos que llevar a la práctica el amor al prójimo, ya acabó la campaña, una cosa son los partidos y otra el gobierno, si nos gustan los partidos, les propongo que militemos en el mejor partido: México”.

López Obrador dijo que todos los apoyos se entregarán directamente a los beneficiarios, ya que si pasa por la estructura de gobierno o a través de organizaciones, es probable que “llegue con moche”, por lo que el dinero para estancias infantiles, becas para personas con discapacidad, para estudiantes y demás se otorgarán a quienes lo necesiten.

“De la Tesorería de la federación a sus tarjetas, si pasa por todas las instancias de gobierno o por las organizaciones no llega o llega con moche, ya eso se acabó eso, va a llegar de manera directa, todos los padrones de beneficiarios van a transparentarse, se van a dar a conocer todos los beneficios que se entreguen”.

Finalmente, dijo que los cambios que planteó llevarán tiempo para concretarse, además porque no ha terminado de limpiar todo el gobierno, y todavía hay algunos "malandrines" que piensan que se van a quedar ahí enquistados y “van a seguir haciendo sus travesuras, pero eso ya se acabó".

