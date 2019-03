¿Qué hacen militares venezolanos en México?

A través de redes sociales han circulado fotos de un grupo de militares venezolanos, presuntamente integrantes de la GUardia Nacional Bolivariana -leal a Nicolás Maduro-, quienes llegaron a México y fueron "recibidos" por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal.

Cuentas como @Mex_Libertario, informaron que las imágenes fueron captadas la tarde del domingo en la Terminal 2. "¿A qué vendrán y por qué los invitó @LopezObrador_? ¡No permitamos más estupideces!", escribieron en la cuenta citada.

El gobierno de @lopezobrador_ imita más y más al inicio del chavismo en Venezuela. Hasta importa militares venezolanos (¿o cubanos con pasaporte venezolano?) para capacitar a su represora Guardia Nacional. Militares chavistas no debieran estar en México.https://t.co/h4AuxCnlrb — México Libertario (@Mex_Libertario) March 4, 2019

Al respecto se mencionaron diversas hipótesis. Al respecto, la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez escribió: "Pero México no es Venezuela, y Venezuela no es Cuba, y Cuba no es la China de Mao, y la China de Mao no es la URSS y la URSS no fue comunista y los genocidas de Lenin y Stalin no se inspiraron en Marx. Y Marx no fue nunca Comunista y así los progres se lavan la sangre".

Pero México 🇲🇽 No es Venezuela 🇻🇪 y Venezuela no es Cuba 🇨🇺 y Cuba no es la China de Mao 🇨🇳 y la China de Mao no es la URSS y la URSS no fue comunista y los genocidas de Lenin y Stalin no se inspiraron en Marx. Y Marx no fue nunca Comunista 🤣 y así los progres se lavan la sangre pic.twitter.com/hLL8bsrXSA — Gloria Álvarez (@GloriaAlvarez85) March 4, 2019

Militares venezolanos vienen a una competencia internacional

A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aclaró que la presencia de uniformados venezolanos es parte la competencia Internacional "Chimaltlalli 2019", que se realizará del 28 de febrero al 8 de marzo de 2019.

En la competencia "Chimaltlalli", palabra náhuatl cuyo significado en español es “Campo de Batalla”, participarán equipos de cadetes de planteles militares de los países: Brasil, Canadá, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, República Democrática Socialista de Sri Lanka y Venezuela; así como los representantes de México (Heroico Colegio Militar y la Heroica Escuela Naval Militar).

"Tiene como objetivo desarrollar y fortalecer las habilidades y destrezas del personal participante", explica la Sedena. Además, "La competencia fomenta los lazos de amistad que deben de existir entre naciones amigas y especialmente entre las Fuerzas Armadas de las naciones participantes".

Dicha competencia se desarrolla en tres fases: Reconocimiento, Ambientación y Competencia. Se califica tanto el adiestramiento táctico como la capacidad física (donde la altitud de la Ciudad de México influye preponderantemente en el desempeño de los equipos) y el desarrollo del liderazgo.

Despedida de nuestra delegación de Cadetes del Ejército, quienes nos representarán en la Competencia Internacional de Adiestramiento Militar "CHIMALTLALLI 2019" en el Heroico Colegio Militar de México. Honor y victoria para nuestra juventud militar de oro! Venceremos!!! pic.twitter.com/bam9kSALS8 — Academia Ejército (@ameb_vzla) March 2, 2019

En Publimetro TV

Al menos 23 muertos tras paso de tornado en Alabama