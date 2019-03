Ella es Karla, la joven que se hizo viral por su peculiar campaña de vacunación

"Tocando de puerta en puerta, aplicándoles la vacuna de la poliomelitis. Ábrenos la puerta, no somos Testigos de Jehová, ya queremos terminar"1; circuló hace unos días por internet un video que encantó a la red, una jovencita vestida con una bata de enfermera bailaba y cantaba de manera particular al ritmo de "September", canción muy famosa de la icónica banda Earth, Wind & Fire mientras formaba parte de una campaña de vacunación en Aguascalientes.

Pero, ¿cómo surgió el famoso baile de la joven? Karla Fabiola Centeno Acevedo, estudiante del tercer semestre de enfermería, cuenta para EL UNIVERSAL que "estábamos haciendo nuestro recorrido en un fraccionamiento aquí en Aguascalientes, iba con mi compañera Mayela, ella también es muy alegre. Yo traía desde temprano la canción de September, la estaba cantando desde entonces; hubo un tramo de casas donde no nos abrían y mi compañera dijo que tal vez no nos abrían porque pensaban que éramos Testigos de Jehová (dice entre risas). Se juntó las respuestas de los vecinos, la canción y compañera me grabó".

Ha recibido de todo tipo de mensajes en su perfil de Facebook, en su mayoría positivos, y asegura esto le da fuerzas para seguir preparándose para el futuro. A quienes no tomaron a broma la mención de una religión, ella sabe que en estos tiempos "es un tema delicado, y aunque fue sólo un comentario de broma, pido una disculpa para las personas que se pudieron llegar a sentir ofendidas por ello, sean parte o no de dicha religión. También he recibido muchas muestras de cariño por parte de más personas que me han defendido en internet y yo les agradezco, me dan mucha felicidad", en cuanto a la viralidad de su video se muestra impresionada por el impacto "a decir verdad no es algo que esperaba creo que todavía no lo asimilo".

Su coreografía fue un juego de movimientos al estilo (ella lo admite) "Fornite", pero con la diferencia de que la estudiante de tercer semestre de la licenciatura en enfermería lo hacía por una buena causa. Karla comenta que el amor por esta profesión viene de familia, "siempre me ha gustado esta carrera, siempre he tenido un interés muy grande. Vengo de una familia de enfermeros, mi mamá es enfermera y mi mayor maestra y de ahí viene el interés y el amor por la enfermería", dijo la joven de 20 años.

La madre de Karla, la señora Diana Acevedo, se dedicó por 30 años a ejercer la profesión de enfermera y es gracias a ella que la estudiante decidió estudiar lo mismo en la Universidad de (UNEA). Se dice comprometida y feliz con lo que hace tanto que ya ha sido voluntaria en las campañas de vacunación en muchas ocasiones.

De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la enfermería es una de las ocupaciones mejor valoradas por la sociedad en el país. La enfermería no sólo está al cuidado del paciente sino que se dedica a preservar la salud y la vida, "es primordial para nosotros. Los enfermeros somos más que 'sólo hacer lo que dice el doctor'; hacemos diagnósticos, tenemos muchos cuidados para con nuestros pacientes de modo que sea holístico. Tenemos un marco legal que hay que cuidar", asegura la estudiante de la Universidad de Estudios Avanzados, plantel Aguascalientes.

"Me gusta mucho la enfermería comunitaria. Adentrarme en lo que es, probablemente la raíz de un problema en una comunidad", dice Karla Fabiola y hace hincapié en que jamás se obliga a los padres de familia a vacunar a sus hijos, se respeta su decisión, pero se brinda toda la información para estos conozcan de los beneficios que aportan. "Yo creo que la mayor prueba y ejemplo de que las vacunas funcionan son los adultos", señala.

La estudiante de enfermería finaliza comentando que "a veces uno no sabe cómo llega el paciente; si se siente mal anímicamente, ya sea por su enfermedad o no y uno no puede tener una mala actitud. Lo que podemos hacer es regalarle una sonrisa a esa persona para que se sienta mejor".