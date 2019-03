Las parejas que Luke Perry tuvo como Dylan McKay en Beverly Hills 90210

Este lunes falleció a los 52 años Luke Perry, el actor que interpretó a Dylan McKay en la popular serie Beverly Hills 90210. Recordamos algunas de sus parejas más destacadas dentro de la serie que marcó a más de uno en la década de los 90's.

Un momento que durante los años noventa mantuvo al filo de sus asientos a má de una, fue el triángulo amoroso entre Brenda, Dylan y Kelly. Lo que aumentó el nivel de drama fue que Brenda y Kelly eran amigas pero compitieron por el mismo hombre (Dylan). Lo que se debe considerar es que aunque Dylan y Kelly crecieron juntos, ella no se interesó en Dylan hasta que Brenda entró en escena.

"Brenda puede ser considerada la primera mujer que Dylan realmente amó, ya que le mostró mucha compasión durante un tiempo estresante en su vida, peleándose con sus padres", explica el sitio The Richest. Sin embargo, "eso no impidió que Kelly metiera sus garras en Dylan mientras Brenda estaba en París durante el verano".

Brenda Walsh and Dylan McKay was one of my first ships #RIPLukePerry pic.twitter.com/zzlsKXp1O1

— Stephanie. (@qsteph) March 4, 2019