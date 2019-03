Abuchean a gobernador de Colima; AMLO exige respeto

De gira por Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador, exigió respeto para el gobernador del estado, José Ignacio Peralta, quien fue recibido con abucheos mientras otorgaba su discurso.

En el evento público para entregar apoyos del programa de Bienestar, el gobernador priista confrontó a los manifestantes, quienes gritaban "¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar!".

Ante ello, el funcionario incluso se quedó callado unos minutos para después decir: “podemos dejar que se desahogue esta parte de lo que parece ser un protocolo en todas las entidades federativas, para que después de esas buenas prácticas parlamentarias, ya me permitan a mí hacer uso de la voz”.

Pese a que dio un tiempo para los abucheos, estos continuaron por lo que Ignacio Peralta cuestionó: “¿le van a seguir o ya terminaron? Desahogado el punto de la orden del día del abucheo, sigo entonces con mi mensaje”, abundó.

Por su parte, al hacer uso de la palabra, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado de respeto a las autoridades, independientemente de su extracción política, e hizo un ejercicio en el que pidió a los asistentes: “que levante la mano quien le falta al respeto al gobernador, que levante la mano quien respeta al gobernador”, a lo que los presentes respondieron de manera unánime a favor del mandatario estatal.

“Y si hubo alguna protesta al ciudadano gobernador. Yo les digo que hay que ser respetuoso de la autoridad, porque no es a gritos y a sombrerazos como se resuelven los problemas. Vamos a reconciliarnos”, dijo.







Apoyos del programa de Bienestar

Durante la entrega de apoyos, López Obrador reiteró los programas que se están llevando a cabo en beneficio de la población, como la ayuda a jóvenes, adultos mayores y a las familias de bajos recursos, además de las Tandas para el Bienestar.

El presidente confirmó nuevamente que los recursos ya no se van a destinar por medio de intermediarios. “Va a ser directo con tarjeta, porque si no, no llega. Si pasa por muchas oficinas de gobierno, o por organizaciones no le llega a la gente o si llega, llega con moche, llega con piquete de ojo. Ya eso se acabó, tiene que llegar completo el apoyo a la gente”.

En cuanto a la Reforma Educativa dijo: “Le digo a los maestros de Colima que ya empezamos a cumplir el compromiso, ya envié una reforma a la Constitución para que se cancele la mal llamada Reforma Educativa. Ya se termina la persecución al magisterio. Ya no se va a seguir denigrando a nuestras maestras, a nuestros maestros. Y vamos a ir regularizando, poco a poco, la situación de maestros que no tienen base”.

Asimismo, dijo que la fórmula para sacar adelante a México es terminar con la corrupción.

Finalmente, el mandatario aseguró que va a regresar a Manzanillo en tres o cuatro meses para ver cómo va el gobierno. “Porque este es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, concluyó.

