Fernandez Noroña recuerda a Hugo Chávez y lo tunden en redes

Con motivo del sexto aniversario luctuoso del ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña dedicó unas palabras al ex mandatario, lo cual provocó que en redes sociales reaccionarán de forma negativa ante su mensaje.

Y es que en su cuenta de Twitter escribió: “Hoy se cumplen seis años de la muerte del gigante llamado Hugo Chávez Frías”.

Ante lo cual, los usuarios criticaron su apoyo a quien calificaron como “dictador”, así como al actual gobierno de Nicolás Maduro, también le dijeron que “perdió la cabeza” por dicho comentario.

Saves brother estoy de acuerdo en muchas cosas con tigo , pero en ese asunto de Venezuela y de dictadores como maduro y Chávez creo no está bien que los idolatres y los promuevas tú como servidor público y una persona pública

Aquí se nota la falta de ácido fólico en la madre en el embarazo y después la mala nutrición del individuo después, mamás hagan caso a los médicos para que no les pase como al señor.

De verdad tú no tienes temor de Dios…

Esta no es la primera vez que Gerardo Fernandez Noroña causa polémica en redes, pues hace unos días publicó unas fotografías en Estados Unidos, en donde ofreció algunas conferencias y presumió que varias personas se formaron para tomarse una fotografía con él, además de decir que varios lo consideraban candidato para 2024.

Situación que causó críticas, incluso de personajes simpatizantes de la izquierda y allegados al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es muy pero muy temprano. Sin embargo, es muy alentador que no pocas voces me señalen rumbo al 2024.

No quiero convencerte, te he tratado con consideración y respeto pues tu trabajo me parece bastante bueno. Pero ya vi que eres bastante mezquino y mamón conmigo. Así que esfúmate. https://t.co/r6fLr1AuOp

— Fernández Noroña (@fernandeznorona) March 5, 2019