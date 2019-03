Los 10 objetos más inusuales olvidados en Uber

Desde teléfonos celulares hasta un perro chihuahua, olvidar un objeto dentro de un vehículo socio de Uber es muy común… y extraño a la vez.

De acuerdo con Uber, en los viajes realizados en México se reportan alrededor de 28 mil objetos perdidos cada mes. Del total, 93% son historias felices de objetos perdidos recuperados "El tiempo de recuperación de un objeto va de los 10 minutos hasta 1.6 días", explica la compañía en un comunicado.

Sin embargo, aún existe un 7% que no se puede recuperar. Entre las causas principales de este impedimento están: los objetos son devueltos exitosamente, pero la plataforma no recibe confirmación del usuario o socio conductor; no se logra establecer contacto con los socios conductores y hay reportes equivocados o inciertos.

"En Uber tenemos el compromiso de emplear la tecnología para ofrecer una experiencia segura y cómoda en cada viaje. Dentro de la aplicación cuentas con opciones que pueden ayudarte a recuperarlos”, comentó Daniela Cuellar, gerente de Comunicación de Uber México.

En México, los usuarios de Uber han olvidado desde dinero hasta documentos importantes.

Estas son algunas de las pertenencias más olvidadas, así como las raras y curiosas a nivel mundial:

Los 10 objetos más comunes que los mexicanos olvidan

Teléfonos y/o cámaras fotográficas Mochilas, cajas y/o maletas Cartera y/o bolsas de mano Llaves Lentes Ropa Audífonos y/o bocinas INE o algún documento de identificación oficial Sombrilla Botellas de agua y/o termos para el café

Las 3 ciudades en México donde los usuarios más olvidan objetos en Uber:

San Miguel de Allende, Guanajuato. Los Cabos, Baja California Sur Nuevo Vallarta, Nayarit.

Los 10 objetos más curiosos que se han olvidado en Uber alrededor del mundo:

Un perro chihuahua de ocho meses Documentos para la ciudadanía Un paquete de cabello La tarea Parrilla de oro de 10k con diamantes Velo de novia 6 piezas de pollo empanizado Un alien verde Varitas de Harry Potter Ropa interior femenina

¿Qué hacer en caso de olvidar algo en Uber?

Los conductores de Uber son contratistas independientes; por lo tanto, ni Uber ni los conductores son responsables de los artículos dejados en un vehículo después de que un viaje termina.

Para los usuarios que olvidan algún objeto en el Uber, la mejor manera de recuperarlo es llamar al socio conductor. En caso que el objeto olvidado sea el teléfono, puedes iniciar sesión en tu cuenta en una computadora (uber.com/lost).

Desde la aplicación, estos son los pasos a seguir:

Ir a la sección “Historial” y seleccionar el viaje en el que se olvidó el objeto

y seleccionar el viaje en el que se olvidó el objeto Ir a la sección “Ayuda” y seleccionar la opción en el botón "Artículos perdidos"

y seleccionar la opción en el botón "Artículos perdidos" Dar clic en "Contactar al conductor" e introducir el teléfono del usuario. Minutos después recibirá una llamada donde se enlazará con el conductor.

e introducir el teléfono del usuario. Minutos después recibirá una llamada donde se enlazará con el conductor. En caso de que el conductor no responda (suelen estar manejando), seleccionar "Escribir a Uber" en el punto anterior, para que intenten localizarlo desde el Centro de Soporte.

en el punto anterior, para que intenten localizarlo desde el Centro de Soporte. Cuando se logre contactar con el conductor, se debe acordar directamente con él la devolución de l artículo.

l artículo. Posteriormente, el usuario recibirá un cargo adicional, el cual podrás consultar en el sitio web para tu ciudad.

Dicho cargo será cubierto directamente al conductor por el tiempo dedicado a entregar el artículo.

"Uber tiene un proceso robusto que permite colaborar con usuarios y socios conductores de manera efectiva, para ayudar a los usuarios a recuperar sus pertenencias. Gracias al proceso y al trabajo del equipo que le da seguimiento, la tasa de éxito en estos casos es muy alta y la duración promedio para recuperar un artículo es muy positiva", finaliza la empresa en un comunicado.

