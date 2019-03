Nave lunar de Israel envía su primer selfie desde el espacio

El módulo lunar de Israel "Beresheet"(Génesis, en hebreo) mandó este martes su primer selfie desde el espacio. La imagen fue tomada a 37 mil 600 kilómetros de la Tierra, en su camino hacia la Luna donde está previsto que llegue el próximo 11 de abril.

En la foto, tomada durante un lento giro de la nave, aparece la placa instalada con la bandera israelí y las inscripciones "Am Yisrael Chai" (El pueblo de Israel vive) y "Pequeño país, grandes sueños" y, de fondo, la Tierra con Australia claramente visible.

El módulo no tripulado, de 585 kilos y alrededor de 1.5 metros, fue puesto en órbita el pasado 22 de febrero, en la primera misión de este país, y el primer viaje espacial de la historia sufragado enteramente por donaciones y dedicado a fines educativos.

At a distance of 37,600 km from Earth, #Beresheet’s selfie camera took a picture of #Earth. Australia can be clearly seen! This photo was taken during a slow spin of the #spacecraft & for the first time see the #Israeli flag 🇮🇱 & text, "am yisrael chai." #IsraelToTheMoon #SpaceIL pic.twitter.com/ELFZsaShXg

— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) March 5, 2019