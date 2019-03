El hombre que más corazones ha tenido en sus manos

El reloj marcaba las 17:00 horas, esa tarde del 21 de julio de 1988 la recuerda perfectamente Guillermo Careaga Reyna, director de la Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. Gaudencio González Garza“, del Centro Médico Nacional La Raza, porque ese día participó en el primer trasplante de corazón que se hizo en el país, una cirugía que fue un parteaguas en su vida, porque actualmente es el médico que ha realizado más trasplantes de ese órgano en México.

Careaga Reyna cursaba el primer año de su residencia en el Centro Médico Nacional La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ese día estaban haciendo una intervención en el quirófano cuando su profesor, el doctor Rubén Argüero, les informó que debían terminar rápido el procedimiento porque iban a usar el lugar para realizar el primer trasplante de corazón.

“Como dicen, sin anestesia, así nos lo dijeron, fue algo que nadie se esperaba, sabíamos que se iba a dar, pero no en ese momento. Me tocó participar como ayudante con el doctor Agüero, con mi maestro”, relata el cirujano cardiotorácico.

Visiblemente emocionado por el recuerdo de ese momento, comenta que esa “fue una experiencia que me marcó, sin duda. Yo creo que eso me marcó en el cariño que le tengo a mi especialidad, lo reforzó y aparte el compromiso, si yo estuve en este procedimiento, con el pionero en México, lo menos que puedo hacer es ser el mejor de los mejores o hacer el mejor esfuerzo para no defraudar ni a quien me dio esa oportunidad ni a quienes alrededor me han apoyado”.

¿Quién es Guillermo Careaga Reyna?

En su mente vive claramente cada parte del proceso, desde el momento en el que se tomó el corazón de la donadora hasta la colocación en el hombre que lo recibió. Comenta que algo que le pareció impresionante fue ver el cuerpo humano con el hueco en el pecho, pero esto le dio una visión completa del procedimiento.

A partir de esa experiencia, Careaga Reyna se ha convertido en el doctor que ha realizado más trasplantes de corazón en México, título que dice con orgullo porque le apasiona su labor y el poder brindar calidad de vida a los pacientes.

“Yo le podría decir que, por ejemplo, quizá sea yo el que tenga el mayor número de trasplantes de corazón en el país. (Comencé) como ayudante de mi maestro, desde 1988, después ya como cirujano a cargo del caso empecé a hacerlos en 2002, cuando estuve en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y aquí en el Centro Médico La Raza yo creo que no llevo menos de 120 en los últimos cinco años, que es cuando ha repuntado”, explica. Además, el cirujano cardiotorácico ha realizado aproximadamente 150 cirugías de corazón anuales durante sus 34 años de carrera.