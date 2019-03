Las frases que marcaron la penalización el aborto en Nuevo León

Con motivo de la aprobación con 30 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones de los diputados del Congreso de Nuevo León, para proteger la vida desde la concepción y penalizar a las mujeres que se sometan a un aborto, algunos legisladores causaron polémica por sus dichos sobre este tema.

Una de ellas fue la legisladora de Morena, Celia Alonso Rodríguez, quien en tribuna culpó a las mujeres por decidir abortar: “Todo acto tiene consecuencias, este debate tiene sustento en valores y responsabilidades, no se basa en aspectos morales o religiosos. Hay muchas alternativas para que la mujer no se embarace, si no queremos usarlas es porque no somos responsables de nuestro propio cuerpo”.

Incluso cuestionó a los presentes si habían visto las condiciones en las que se realizan los abortos, así como en los posibles daños al cuerpo de las mujeres.

En sus redes sociales, la diputada realizó una encuesta para conocer cuántas personas están a favor y en contra del aborto, lo cual también generó polémica.

Asimismo, Carlos Leal, también de Morena y quien ha hecho comentarios que son considerados homofóbicos en varias ocasiones, también se manifestó en contra de los abortos, incluso dijo que la carga económica por realizar la interrupción del embarazo tendría que ser asumida por el gobierno y eso no puede ser.

El #aborto gratuito NO existe, en promedio un aborto cuesta entre 400dlls y 700 dlls, si se legaliza el Estado tiene que asignar un presupuesto. Por Ejemplo si hay 10,000 abortos por año se tendría que asignar un presupuesto de 100,000,000 d pesos. NO podemos terminar el METRO 🙊 — Carlos Leal (@CarlosLealMx) March 6, 2019

En contraste, Luis Donaldo Colosio Riojas, consideró que para este discusión no existió la apertura necesaria para escuchar a todas las voces.

“Este tipo de debates se da de una manera apresurada, sin debate abierto, sin escuchar todas las posturas, esa apertura fue la que empezó mal en todo el proceso, se vota una postura muy complicada que ha sido rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en muchas entidades, este luchas se ha dado por muchos años en el Estado. Nos manifestamos de forma negativa porque también existe el derecho de las personas que no están de acuerdo a ser representada en este Congreso”.

Aquí otras de las posturas de los legisladores: